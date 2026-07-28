IND vs ZIM: "धन्यवाद लक्ष्मण सर!" ३-० विजयानंतर श्रेयस अय्यर भावूक; ड्रेसिंग रूममधील Video Viral

VVS Laxman Hails Shreyas Iyer's Resilient Leadership: झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० अशी जिंकल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने या यशाचे श्रेय हंगामी प्रशिक्षक असलेल्या व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांना दिले. लक्ष्मण यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हाला स्फूर्ती मिळाली, असे श्रेयस म्हणाला. .IND vs ZIM: "हा पोरगा कोणालाच संघात परत येऊ देणार नाही!", वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीनं भारतीय दिग्गजाचा सॅमसनला इशारा?.गौतम गंभीर यांच्याऐवजी लक्ष्मण या झिम्बाब्वे दौऱ्यात भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून गेले होते. झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी भारतीय संघातून काही सीनियर्स खेळाडूंसह गौतम गंभीर यांच्यावरीलही ताण कमी करण्यासाठी त्यांना विश्रांती दिली होती आणि त्यांच्या ठिकाणी लक्ष्मण यांना जबाबदारी दिली होती..लक्ष्मण यांनीही श्रेयसचे कौतुक केले. मालिका जिंकल्यानंतर लक्ष्मण यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये खेळाडूंशी संवाद साधला. त्याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने प्रसिद्ध केला आहे. श्रेयसच्या कणखर मनोवृत्तीचे लक्ष्मण यांनी कौतुक केले. यासंदर्भात बोलताना ते पुढे म्हणाले, की श्रेयसच्या कर्णधारपदाची सुरुवात फारच कठोर ठरली; परंतु त्यानंतर त्याने जोरदार पुनरागमन केले. पहिल्या सामन्याच्या एक दिवस अगोदर तो संघासोबत दाखल झाला आणि त्या क्षणापासून तो सकारात्मक होता, असे लक्ष्मण यांनी सांगितले..IND vs ZIM, T20I: 'युवा खेळांडूंच्या ऊर्जेने...' श्रेयस अय्यरनं सांगितलं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकाविजयाचं कारण.सूर्यकुमार यादवकडून टी-२० प्रकारातील नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर श्रेयस अय्यरला अगोदर आयर्लंडकडून ०-२, नंतर इंग्लंडकडून ०-४ असा व्हाइटवॉश स्वीकारावा लागलेला आहे. या संघात नवोदित खेळाडू बरेच आहेत. इंग्लंड दौऱ्यात खेळलेले तीन ते चार खेळाडू झिम्बाब्वेविरुद्धच्या या मालिकेत होते, परंतु आत्मविश्वास कोठेही कमी नव्हता. या सर्व खेळाडूंकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घेतल्याचे श्रेय श्रेयसला द्यायला हवे. प्रत्येक खेळाडूला तो प्रोत्साहित करीत होता, असेही लक्ष्मण म्हणाले..धन्यवाद लक्ष्मण सर : श्रेयस अय्यरश्रेयसनेही लक्ष्मण यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचे कौतुक केले. या पूर्ण मालिकेत आम्ही झेल सोडले तरीही विजयी कामगिरी करण्यासाठी प्रत्येक खेळाडूंनी योगदान दिले तसेच सपोर्ट स्टाफचीही मोलाची साथ होती, असे सांगताना श्रेयसने ‘धन्यवाद लक्ष्मण सर’ असा उल्लेख केला. तुम्ही प्रत्येक दिवशी आमचे मनोबल उंचावले. आम्हाला स्फूर्ती दिली आणि प्रत्येकामध्ये बदल घडला, असे श्रेयसने सांगितले. लक्ष्मण हे बीसीसीआयच्या बंगळूरमधील क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख आहेत. गौतम गंभीर अनुपलब्ध असतात तेव्हा ते संघाच्या प्रशिक्षपदाची जबाबदारी सांभाळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.