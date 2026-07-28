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IND vs ZIM: "धन्यवाद लक्ष्मण सर!" ३-० विजयानंतर श्रेयस अय्यर भावूक; ड्रेसिंग रूममधील Video Viral

Shreyas Iyer's Heartfelt Speech for VVS Laxman : झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकाविजयानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने यशाचे श्रेय हंगामी प्रशिक्षक व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांना दिले. मालिकाविजयानंतरचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर बीसीसीआयने शेअर केला आहे.
VVS Laxman Hails Shreyas Iyer's Resilient Leadership

VVS Laxman Hails Shreyas Iyer's Resilient Leadership

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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VVS Laxman Hails Shreyas Iyer's Resilient Leadership: झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ३-० अशी जिंकल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने या यशाचे श्रेय हंगामी प्रशिक्षक असलेल्या व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांना दिले. लक्ष्मण यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हाला स्फूर्ती मिळाली, असे श्रेयस म्हणाला.

VVS Laxman Hails Shreyas Iyer's Resilient Leadership
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