IND vs ZIM: "हा पोरगा कोणालाच संघात परत येऊ देणार नाही!", वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीनं भारतीय दिग्गजाचा सॅमसनला इशारा?

Zimbabwe vs India T20I Marathi News: भारतीय टी२० संघाने नुकतीच झिम्बाब्वेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी२० मालिका ३-० अशा फरकाने जिंकली. या मालिका विजयात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा (Vaibhav Sooryavanshi) मोठा वाटा होता. त्याने या मालिकेत दोन अर्धशतके करताना तीन सामन्यात ५० च्या सरासरीने १५१ धावा केल्या. तिसऱ्या सामन्यात त्याने ८१ धावांनी मोठी खेळीही केली होती. त्यामुळे त्याला तिसऱ्या सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळाला, तर मालिका विजयानंतर मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला. मात्र त्याच्या या शानदार कामगिरीमुळे इतर सलामीवीरांना, ज्यात संजू सॅमसनचाही (Sanju Samson) समावेश आहे, त्यांना पुनरागमन करणे कठीण झाले, असल्याचे मत भारताचा माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने (Irfan Pathan) व्यक्त केले आहे. .IND vs ZIM, T20I: 'युवा खेळांडूंच्या ऊर्जेने...' श्रेयस अय्यरनं सांगितलं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकाविजयाचं कारण.रविवारी झिम्बाबेविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात वैभवने ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ४९ चेंडूत ८१ धावा केल्या. त्यात त्याने झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाच्या विरुद्ध १०२ मीटरचा षटकारही मारला, तर ब्रॅड इव्हान्सच्या यॉर्करवर स्ट्रेट ड्राईव्ह शॉट खेळत सर्वांना प्रभावित केले. वैभव भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक करणारा सर्वात युवा खेळाडूही ठरला आहे.त्याच्या या कामगिरीनंतर इरफान पठाणने एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) पोस्ट करत लिहिले की 'हा मुलगा ज्याचीही जागा घेईल, त्याला परत येऊ देणार नाही, हा वैभव सूर्यवंशी किती खास आहे?'.दरम्यान, या टी२० मालिकेसाठी संजू सॅमसनला संधी मिळालेली नाही, त्याच्या जागेवर वैभव सलामीला खेळला आहे. याआधीही इंग्लंड दौऱ्यात संजू सॅमसनला वगळून वैभवला सलामीला खेळवण्यात आले होते. त्यामुळे आता इरफानच्या पोस्टनंतर सॅमसनसाठी भारतीय संघात पुन्हा स्थान मिळवणे कठीण झाले आहे का, याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे..आयर्लंड दौऱ्यापर्यंत संजू सॅमसन भारताचा अभिषेक शर्मासह सलामीसाठी पहिली पंसती होता, असंच दिसत होतं. मात्र गेल्या काही सामन्यात त्याच्याकडून अपेक्षित कामगिरी झाली नाही. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यातील दुसऱ्या सामन्यातून त्याला वगळण्यात आले आणि वैभवला खेळवण्यात आले. वैभवला तिसऱ्या आणि चौथ्या सामन्यासाठीही कायम केले होते. पण इंग्लंडमध्ये वैभवही छाप पाडू शकला नाही. ५ व्या सामन्यात पुन्हा सॅमसनला खेळवण्यात आले होते. पण तरीही भारतीय संघ व्हाईटवॉश टाळू शकला नव्हता. मात्र यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी सॅमसनला भारताच्या संघातच स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेकांना आश्चर्यही वाटले होते..IND vs ZIM: "जे प्रॅक्टिसमध्ये करतो, तेच मॅचमध्येही..." वैभव सूर्यवंशी 'प्लेअर ऑफ द सीरिज' पुरस्कार जिंकल्यावर काय म्हणाला?.दरम्यान आता सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान भारताच्या टी२० संघाला आशियाई क्रीडा स्पर्धा खेळायची आहे. या स्पर्धेत सलामीसाठी वैभव आणि सॅमसन यांच्यापैकी कोणाला संधी मिळणार हे पाहावे लागणार आहे. पण त्यासोबतच भारताला सध्या अभिषेक शर्माच्या फॉर्मचीही चिंता सतावत आहे. त्याने गेल्या ६ डावात २, ८, १, ३, १६ आणि १० अशा झावा केल्या आहेत. त्यामुळे आता सलामीबाबत भारतीय टी२० संघ मोठा निर्णय घेऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.