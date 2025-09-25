IND A Squad vs AUS A : श्रेयस अय्यर वन डे संघाचे नेतृत्व करणार, अजित आगरकरचा निर्णय; ऑस्ट्रेलियाला भिडण्यासाठी सज्ज

Shreyas Iyer to captain India A in ODIs vs Australia A: अजित आगरकरच्या निवड समितीने गुरुवारी भारत अ संघाची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध होणाऱ्या तीन वन डे सामन्यासाठी हा संघ खेळणार आहे आणि त्याचे नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आले आहे. निवड समितीने इराणी चषक स्पर्धेसाठीच्या शेष भारत संघाची घोषणाही केली आहे. भारतीय संघ ३० सप्टेंबरपासून ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध तीन वन डे सामन्यांची मालिका कानपूर येथे खेळणार आहे. तर इराणी चषकासाठी शेष भारत विरुद्ध विदर्भ यांच्यातला सामना १ ऑक्टोबरपासून नागपूर येथे खेळवण्यात येईल..श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या चार दिवसीय दोन सामन्यांसाठी भारत अ संघाचे कर्णधारपद सोपवले होते. पण, पहिल्या सामन्यात अय्यरला ८ धावा करता आल्या आणि त्यानंतर त्याने दुसऱ्या सामन्यातून माघार घेतली. पाठीच्या दुखापतीमुळे कसोटी क्रिकेट खेळणे शक्य नसल्याचे अय्यरने बीसीसीआयला कळवले होते. त्यामुळे त्याचा वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघाच समावेश होणे अवघड दिसतेय..भारत अ संघ ( पहिल्या सामन्यासाठी) - श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग, रियन पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधूं, गुरजपनीत सिंग, युधवीर सिंग, रवी बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्या, सिमरनजीत सिंग.PCB चा दळभद्रीपणा! IND vs PAK सामन्यातील स्वतःची चूक लपवण्यासाठी घेतला ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा आधार; Mohsin Naqvi ची खालच्या पातळीची पोस्ट.दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वन डे सामन्यांसाठी भारत अ संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंग, रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंग, युधवीर सिंग, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग..शेष भारताचा संघ (इराणी चषक): रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, आर्यन जुयाल, ऋतुराज गायकवाड ( उपकर्णधार), यश धुल, शेख रशीद, इशान किशन, तनुष कोटियन, मानव सुतार, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, सारांश जैन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.