Shreyas Iyer Mumbai vs Andhra Pradesh match date and time: भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत मुंबई संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यानंतर मायदेशी परतलेला श्रेयस सुपर लीग गटातील मुंबईच्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. मुंबई संघाला ब गटात स्थान मिळाले असून त्यांचा सामना आंध्रप्रदेशविरुद्ध ३० नोव्हेंबरला नागपूर येथे होणार आहे. या सामन्यात श्रेयस व सूर्या जोडी धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. .सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या संघाने SMAT 2026 मध्ये विजयी घोडदौड कायम राखली आहे आणि आता श्रेयसच्या येण्याने संघाची ताकद आणखी वाढणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजयानंतर सूर्याच्या जागी श्रेयसची भारतीय संघाच्या कर्णधारपदी निवड झाली होती आणि त्यानंतर दोघांनी आपण एकमेकांचे चांगले मित्र असल्याचे जाहीर केले होते. आता श्रेयस मुंबईच्या संघात सूर्याच्या कर्णधारपदाखाली खेळेल.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027: रोहित शर्माशिवाय पर्यायच नाही...! Mumbai Indians चाहत्यांची कॅप्टन्सीबाबतची उत्सुकता संपली.“श्रेयस अय्यरसाठी खूप आनंद झाला. आम्ही मुंबई आणि भारतासाठी एकत्र खूप क्रिकेट खेळलो आहोत. मुंबईकडून भारताचे सलग ३ ट्वेंटी-२० कर्णधार झाले आहेत आणि मुंबई क्रिकेटमधील आम्हा सर्वांसाठी हा एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे ,” असे श्रेयसच्या नियुक्तीवेळी सूर्यकुमार म्हणाला होता.सूर्यकुमारने साखळी फेरीत मुंबईसाठी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याने पाच डावांमध्ये ५३.५० च्या सरासरीने आणि २३०.१० च्या स्ट्राइक रेटने २१४ धावा केल्या आहेत. भारताला पुढील महिन्यात श्रीलंकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर ट्वेंटी-२० मालिका खेळायची आहे आणि तोपर्यंत श्रेयसकडे देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा वेळ आहे..Video : नादखुळा... सूर्यकुमार यादव फलंदाजीत फेल, पण घेतला अफलातून झेल; फलंदाज पाहतच राहिला.सुपर लीग सामन्यांचे वेळापत्रक30/11/2026 - बडोदा विरुद्ध दिल्ली - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा - दुपारी 4:30 वाजता30/11/2026 - राजस्थान विरुद्ध पंजाब - व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स - सकाळी 9:00 वाजता30/11/2026 -केरळ विरुद्ध विदर्भ - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा - सकाळी 11:00 वाजता30/11/2026 - आंध्र विरुद्ध मुंबई - व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स - दुपारी 1:30 वाजता02/12/2026 - बडोदा विरुद्ध केरळ - व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स -सकाळी 9:00 वाजता02/12/2026 - राजस्थान विरुद्ध आंध्र - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा - सकाळी 11:00 वाजता02/12/2026 - दिल्ली विरुद्ध विदर्भ - व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स - दुपारी 1:30 वाजता02/12/2026 - पंजाब विरुद्ध मुंबई - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा- दुपारी 4:30 वाजता04/12/2026 - बडोदा विरुद्ध विदर्भ - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा - सकाळी 11:00 वाजता04/12/2026 -राजस्थान विरुद्ध मुंबई - व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स - दुपारी 1:30 वाजता04/12/2026 - दिल्ली विरुद्ध केरळ - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा - दुपारी 4:30 वाजता04/12/2026 - पंजाब विरुद्ध आंध्र - व्हीसीए स्टेडियम, सिव्हिल लाईन्स - सकाळी 9:00 वाजता06/12/2026- सुपर लीग अ विजेता विरुद्ध सुपर लीग ब विजेता - विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, जामठा - दुपारी 4:30 वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.