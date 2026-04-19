Team India: सूर्यकुमार यादवचा गेम होणार अन् श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचा कॅप्टन होणार?

India T20I Captain Update Marathi News: भारतीय संघाने मार्चमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली आणि गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. भारताने सलग दोन टी२० वर्ल्ड कप जिंकण्याचा पराक्रम यावेळी केली. पण आता या स्पर्धेनंतर टी२० संघात नेतृत्व बदलाचे वारे वाहताना दिसण्याची शक्यता आहे. सूर्यकुमार यादवकडून (Suryakumar Yadav) भारताच्या टी२० संघाचे नेतृत्व (India T20I Captaincy) शानदार झाले असले तरी त्याचा फॉर्म चिंतेचा विषय ठरत आहे. याशिवाय आता सूर्यकुमारने आता ३५ वर्षांचा आहे. त्यामुळे यासर्व गोष्टींचा विचार करता त्याच्याकडे नेतृत्व कायम केले जाणार की नाही, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहे.भारताला २०२८ मध्ये टी२० वर्ल्ड आणि ऑलिम्पिकही खेळायचे आहे. या स्पर्धांचाही विचार करावा लागणार आहे. अशातच आता श्रेयस अय्यरचे (Shreyas Iyer) नवा टी२० कर्णधार म्हणून नाव चर्चेत आहे.टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयच्या एका सुत्राने सांगितले की 'श्रेयस अय्यर २०२३ मध्ये भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना खेळला आहे. तो सध्याच्या संघाचा भाग नाही. त्यामुळे त्याला परत आणून थेट कर्णधारपद सोपवणे ही मोठी गोष्ट असेल. सध्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. त्यामुळे निवड समितीला टी२० संघाच्या नेतृत्वाबाबत विचार करण्यासाठी काही काळ मिळेल.'.दरम्यान, २०२५ च्या अखेरीसपर्यंत शुभमन गिल टी२० संघाच्या कर्णधारपदाचा प्रमुख दावेदार होता. त्याच्याकडे उपकर्णधारपदही होते. मात्र टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेपूर्वी त्याला टी२० संघातील जागा गमवावी लागली. त्यामुळे तो भारताच्या टी२० संघाच्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत मागे पडला आहे. मात्र श्रेयस अय्यरची जोरदार चर्चा आहे. श्रेयस सध्या भारताच्या वनडे संघाचाही उपकर्णधार आहे. याशिवाय त्याला टी२० मधील नेतृत्वाचा आयपीएलमुळे मोठा अनुभव आहे. श्रेयस आयपीएलमध्ये २०१८ पासून नेतृत्व करतोय. २०१८ मध्ये जेव्हा गौतम गंभीरने दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व अर्ध्यातून सोडले होते, तेव्हा श्रेयसला कर्णधार करण्यात आले होते. त्याच्या नेतृत्वात दिल्लीने २०२० मध्ये उपविजेतेपदही मिळवले. पण २०२१ मध्ये दुखापतीतून परतल्यानंतरही दिल्लीने नेतृत्वपद रिषभ पंतकडे कायम केले. त्यानंतर २०२२ मध्ये श्रेयस कोलकाता नाईट रायडर्सचा कर्णधार झाला. त्याच्या नेतृत्वात कोलकाताने २०२४ मध्ये आयपीएलचे विजेतेपद जिंकल. २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सने त्याला संघात घेतले. पंजाबकडूनही तो उत्तम नेतृत्व करत आहे. त्याच्या नेतृत्वात २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सने उपविजेतेपद मिळवले. २०२६ मध्येही पंजाबने पहिल्या ५ सामन्यात पराभव स्वीकारलेला नाही.मात्र, हे देखील लक्षात घ्यावे लागणार आहे की श्रेयस भारताच्या टी२० संघाचा गेल्या दोन वर्षांपासून भाग नाही. त्याने भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना डिसेंबर २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळला आहे. त्यानंतर तो टी२० संघात खेळलेला नाही.