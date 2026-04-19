IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी बरसला, पण चक्रवर्ती-नरेनच्या फिरकीसमोर RR च्या फलंदाजांनी नांगी टाकल्या; KKR ला खऱ्या अर्थाने सूर गवसला

IPL 2026, KKR vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स संघात २८ वा सामना ईडन गार्डन्सवर होत आहे. या सामन्यात कोलकाताच्या गोलंदाजांनी विशेषत: वरुण चक्रवर्ती आणि सुनील नरेन (Varun Chakravarthy & Sunil Narine) या फिरकीपटूंनी प्रभावी कामगिरी करताना तगड्या फलंदाजीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राजस्थानला १६० धावांचा टप्पाही पार करू दिला नाही. त्यामुळे आता कोलकातासमोर १५६ धावांचे सोपे लक्ष्य आहे. .IPL 2026: चेन्नईचा हैदराबादकडून पराभव, तरी Points Table मध्ये झाला फायदा; कसं झालं शक्य, घ्या जाणून.दरम्यान, कोलकाताने जर हे लक्ष्य गाठले, तर हा त्यांचा या हंगामातील पहिलाच विजय असेल. त्यांना पहिल्या ६ सामन्यात सूर गवसलेला नाही. खरंतर त्यांच्या गोलंदाजीवर अनेकांनी टीका केली. मात्र आता त्यांच्या गोलंदाजांना या सामन्यात तरी सूर गवसल्याचे दिसले आहे. आता फलंदाज कशी कामगिरी करतात याकडे लक्ष असेल. राजस्थानही कोलकाताला विजयापासून रोखून अव्वल स्थानी परत जाण्यासाठी उत्सुक असतील..या सामन्यात राजस्थानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्याकडून वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघेही आक्रमक खेळत होते. त्यांनी १० ची धावगती ठेवली होती.मात्र मधल्या षटकांपासून कोलकाताच्या फिरकीपटूंनी वर्चस्व ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यांची ८१ धावांची भागीदारी वरुण चक्रवर्तीने तोडली. त्याने वैभव सूर्यवंशला २८ चेंडूत ४६ धावांवर असताना बाद केलं. .त्यापाठोपाठ ११ व्या षटकात त्याने ध्रुव जुरेललाही ५ धावांवर माघारी धाडलं. टीम सायफर्टे त्याला यष्टीचीत केले. पुढच्याच षटकात सुनील नरेनने यशस्वी जैस्वाला अजिंक्य रहाणेच्या हातून झेलबाद करत राजस्थानला मोठा धक्का दिला. जैस्वालने २९ चेंडूत ३९ धावा केल्या.त्यानंतर रियान पराग आणि शिमरॉन हेटमायर डाव सांभाळत होते. पण परागला १५ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीने १२ धावांवर त्रिफळाचीत केले. डनोवन फरेराला सुनील नरेनने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत ७ झावांवर माघारी धाडले..पायगुण... KKR च्या ताफ्यात १८ कोटींचा वेगवान गोलंदाज दाखल झाला अन् IPL 2026 मध्ये संघाचा परफॉर्मन्स सुधरला.कार्तिक त्यागीने टाकलेल्या १९ व्या षटक अधिक नाट्यमय ठरले. त्याने रवींद्र जडेजा (९), शिमरॉन हेटमायर (१५) आणि रवी बिश्नोई (०) यांना एकाच षटकात बाद करत राजस्थानला मोठे धक्के दिले. त्यामुळे राजस्थानला २० षटकात ९ बाद १५५ धावा करता आल्या. जोफ्रा आर्चर ८ धावांवर शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला. ब्रिजेश शर्मा १ धावेवर नाबाद राहिला..कोलकाताकडून वरुण चक्रवर्ती आणि कार्तिक त्यागी यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. सुनील नरेनने २ विकेट्स घेतल्या.