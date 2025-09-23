Cricket

Shreyas Iyer: पाठीच्या दुखण्याने श्रेयस व्यतिथ! कसोटी खेळण्याची इच्छा नाही; व्हायरल पोस्टने खळबळ

Shreyas Iyer Sudden Withdraws from India A Match Raises Doubts: श्रेयस अय्यरने भारतीय अ संघाच्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यातून अचानक माघार घेतली. त्यामुळे उलट सुलट चर्चा होत असून एका सोशल मीडियावरील दाव्याने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे.
Shreyas Iyer

Shreyas Iyer

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील दुसऱ्या कसोटीतून श्रेयस अय्यरने अचानक माघार घेतली.

  • त्याच्या माघारीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, मात्र याबाबत क्रिकेट वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

  • एका सोशल मीडिया पोस्टवर त्याला कसोटी क्रिकेट खेळण्याची सध्या इच्छा नसल्याचे म्हटले आहे.

