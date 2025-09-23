Shreyas Iyer: पाठीच्या दुखण्याने श्रेयस व्यतिथ! कसोटी खेळण्याची इच्छा नाही; व्हायरल पोस्टने खळबळ

भारतीय अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील दुसऱ्या कसोटीतून श्रेयस अय्यरने अचानक माघार घेतली. त्याच्या माघारीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, मात्र याबाबत क्रिकेट वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टवर त्याला कसोटी क्रिकेट खेळण्याची सध्या इच्छा नसल्याचे म्हटले आहे. .मंगळवारी भारतीय अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील दुसऱ्या कसोटीला लखनौमध्ये सुरुवात झाली. पण या सामन्यासाठी नाणेफेकीवेळी ध्रुव जुरेल आल्याने सर्वांनाच धक्का बसला. कारण या मालिकेसाठी भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र त्याने सामन्याच्या काही तासांपूर्वीच या सामन्यातून अचानक माघार घेतली. त्याच्या या निर्णयाने अनेकांच्या आश्चर्य वाटले. कारण बुधवारी (२४ सप्टेंबर) आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची निवड होण्याची शक्यता आहे. .Shreyas Iyer : श्रेयसने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली; वेस्ट इंडिज मालिकेपूर्वी घेतला मोठा निर्णय, भारताच्या संघात जागा नाही.दरम्यान, भारतीय अ संघाचे कर्णधारपद श्रेयसकडे सोपवल्यानंतर क्रिकेट वर्तुळात त्याच्या कसोटी पुनरागमनाची चर्चा झाली होती. तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटीत पुनरागमन करेल, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली होती. पण चर्चा होत असतानाच श्रेयसने अचानक मंगळवारी भारतीय अ संघाच्या सामन्यातून माघार घेतल्याने आता उटलसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. श्रेयसने माघार नेमकी का घेतली, यामागील अधिकृत कारण समोर आलेलं नाही. त्यानेही याबाबत काहीही सांगितले नाही. .काही रिपोर्ट्सनुसार वैयक्तिक कारणाने त्याने माघार घेतली आहे. तसेच सध्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट समोर आली आहे, ज्यात असं म्हटलंय की श्रेयसला कसोटी खेळण्याची इच्छा नाही. त्याला पाठीच्या दुखापतीचा त्रास आहे. वैभव भोला नावाच्या एक्सवरील (आधीचे ट्वीटर) अकाऊंटवरून केलेल्या या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की 'पाठीच्या दुखापतीमुळे श्रेयसची कसोटी खेळण्याची फारशी इच्छा नाही. तो ५ दिवस मैदानात थांबू शकत नाही. श्रेयसला मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. याबाबत बीसीसीआयच्या सुत्राने माहिती दिली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका न खेळण्याची शक्यता.'.दरम्यान, हा सोशल मीडियावर दावा करण्यात आला असला, तरी अद्याप श्रेयसने माघार नेमकी का घेतली, हे समजलेलं नाही. तथापि, श्रेयसला गेल्या काही वर्षांपासून पाठीची दुखापत आहे. त्याला काही वर्षांपूर्वी त्यावर शस्त्रक्रियाही करावी लागली होती. तसेच २०२४ मध्ये जेव्हा श्रेयस भारतासाठी अखेरचा कसोटी सामना इंग्लंडविरुद्ध खेळला होता, त्यावेळीही त्याच्या पाठीच्या दुखापतीने डोकं वर काढलं होतं. तसेच त्याने काही दिवसांपूर्वी GQ इंडियाशी बोलताना सांगितले होते की पाठीच्या दुखापतीमुळे त्याच्या एका पायाला अर्धांगवायू झाला होता. त्याच्यावर पाठीच्या वेदनेवर अद्यापही अनेकदा उपचार करावे लागतात..Team India: ऋतुराज गायकवाडवर पुन्हा 'अन्याय'! १८४ धावांची खेळी करूनही भारताच्या संघात मिळाले नाही स्थान.श्रेयस सध्या भारताच्या वनडे संघातील नियमित खेळाडू आहे. मात्र तो कसोटी आणि टी२० संघाचा सध्या भाग नाही. त्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विशाखापट्टणला इंग्लंडविरुद्ध शेवटचा कसोटी सामना खेळला आहे, तर भारतासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शेवटचा टी२० सामना खेळला आहे. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत आत्तापर्यंत १४ कसोटीत १ शतक आणि ५ अर्धशतकांसह ८११ धावा केल्या आहेत. त्याने ७० वनडेत ५ शतकांसह २८४५ धावा केल्या आहेत. त्याने भारतासाठी ५१ टी२९ सामने खेळताना ८ अर्धशतकांसह ११०४ धावा केल्या आहेत..FAQsश्रेयस अय्यरने भारतीय अ संघाच्या लखनौ कसोटीतून माघार का घेतली?➤ अधिकृत कारण समोर आलेले नाही,श्रेयस अय्यरला पाठीच्या दुखापतीचा त्रास आहे का?➤ हो, काही वर्षांपासून तो पाठीच्या दुखापतीशी झुंजतो आहे.श्रेयस अय्यर शेवटचा कसोटी सामना कधी खेळला होता?➤ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध.श्रेयस अय्यरने कसोटीत किती धावा केल्या आहेत?➤ १४ कसोटीत ८११ धावा.श्रेयस अय्यर भारतासाठी किती वनडे खेळला आहे?➤ ७० वनडे सामन्यात २८४५ धावा.श्रेयस अय्यर टी२०मध्ये शेवटचा सामना कधी खेळला?➤ डिसेंबर २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.