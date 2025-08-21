Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj
Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Mohammed SirajSakal
Cricket

Asia Cup 2025: 'श्रेयस, जैस्वाल, सिराज पाकिस्तानमध्ये असते, तर...' भारतीय संघातून वगळल्यानंतर माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान

Asia Cup 2025 India Squad Controversy: आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज यांची निवड झालेली नाही. याबाबत सध्या अनेकांनी टीका केली आहे.
Published on
Summary

  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज आणि मोहम्मद शमी यांची निवड झालेली नाही.

  • चांगली कामगिरी करूनही त्यांची भारताच्या संघात निवड न झाल्याने क्रिकेट वर्तुळातून नाराजी व्यक्त केली आहे.

  • पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू बासित अलीने म्हटले की हे खेळाडू पाकिस्तानमध्ये असते तर अ श्रेणीमध्ये असते.

