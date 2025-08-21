Cricket
Asia Cup 2025: 'श्रेयस, जैस्वाल, सिराज पाकिस्तानमध्ये असते, तर...' भारतीय संघातून वगळल्यानंतर माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान
Asia Cup 2025 India Squad Controversy: आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज यांची निवड झालेली नाही. याबाबत सध्या अनेकांनी टीका केली आहे.
Summary
आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज आणि मोहम्मद शमी यांची निवड झालेली नाही.
चांगली कामगिरी करूनही त्यांची भारताच्या संघात निवड न झाल्याने क्रिकेट वर्तुळातून नाराजी व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू बासित अलीने म्हटले की हे खेळाडू पाकिस्तानमध्ये असते तर अ श्रेणीमध्ये असते.