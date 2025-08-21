Cricket

माझ्या मुलाने आणखी काय करायला हवं? श्रेयस अय्यरला Asia Cup 2025 संघात संधी नाही मिळाली; वडिलांना राग अनावर

Shreyas Iyer father reaction on Indian team selection : श्रेयस अय्यरच्या निवडीवरून वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. भारतीय ट्वेंटी-२० संघात त्याला स्थान न मिळाल्यानंतर त्याचे वडील संतोष अय्यर भावुक झाले.
  • बीसीसीआयने आशिया कप २०२५ साठी जाहीर केलेल्या १५ सदस्यीय संघात श्रेयस अय्यरचा समावेश नव्हता.

  • राखीव खेळाडूंतही श्रेयसला स्थान न दिल्याने चाहत्यांमध्ये नाराजी पसरली.

  • पंजाब किंग्जने २६.७५ कोटी रुपये खर्चून श्रेयसला खरेदी करून कर्णधार केले आणि संघाला फायनलमध्ये पोहोचवले.

Shreyas Iyer’s father expressed disappointment: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेसाठी बीसीसीआयने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला, परंतु त्यात श्रेयस अय्यरचे नाव नसल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी ५ राखीव खेळाडूंचीही नावे जाहीर केली आणि त्यातही श्रेयसचे नाव नव्हते. ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये सातत्याने कामगिरी करूनही श्रेयसला संधी मिळत नसल्याने अनेकांनी टीका केली, तर अय्यरच्या वडिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

