Future Fab Four: भविष्यातील 'फॅब फोर'मध्ये दोन भारतीय, पण ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूला संधी नाही!

विराट कोहली, स्टीव्ह स्मिथ, केन विलियम्सन, जो रुट यांना क्रिकेटमधील सध्याचे फॅब फोर म्हणून ओळखले जाते.क्रिकेटमधील भविष्यातील फॅब फोर कोण असतील, यावर बरीच चर्चा होत असते. याबाबत इंग्लंडचे मोईन अली आणि आदिल राशीद यांनी आपली मते मांडली आहेत. .क्रिकेटमध्ये भारताचा विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह स्मिथ, न्यूझीलंडचा केन विलियम्सन आणि इंग्लंडचा जो रुट यांना फॅब फोर म्हणून संबोधलं जातं. या चौघांनीही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवलं आहे. पण आता हे चौघेही कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. येत्या काही वर्षात चौघंही निवृत्ती घेतील. या चौघांनां मार्टिन क्रो यांनी फॅब फोर म्हटलं होतं. पण आता या चौघांनंतर भविष्यातील फॅब फोर कोण असतील, याची चर्चा अनेकदा होत असते, त्याबाबत अनेकांनी मतंही मांडली आहेत..NZ vs ENG: स्मिथला एका दिवसात केन विलियम्सनने गाठले, ३३ वे कसोटी शतक ठोकले! Fab Four मध्ये विराट पडला मागे.दरम्यान, आता इंग्लंडचे क्रिकेटपटू मोईन अली आणि आदिल राशीद यांनी याबाबत भाष्य केले असून त्यांनी भविष्यातील फॅब फोरमध्ये कोणते खेळाडू असू शकतात, हे सांगितले आहे. मोईन अलीने भविष्यातील फॅब फोरमध्ये दोन भारतीय खेळाडूंना स्थान दिले आहे, तर एक इंग्लंडच्या आणि एक न्यूझीलंडच्या खेळाडूला स्थान दिले आहे. तसेच आदिल राशीदने मात्र भारतातील दोन आणि इंग्लंडच्या दोन खेळाडूंची निवड केली..बिअर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्टमध्ये बोलताना मोईन अली म्हणाला, यामध्ये दोन भारतीय खेळाडू असायला पाहिजे. यावेळी राशीद आणि मोईन या दोघांनीही शुभमन गिल आणि यशस्वी जैस्वाल या दोन भारतीय फलंदाजांची निवड केली. मोईन अली म्हणाला, 'शुभमन गिल ज्याप्रकारे फलंदाजी करतो, ते पाहून फलंदाजी सोपी असल्याचे भासते. इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याचे तंत्र खूप सुधारलेले होते. तो उच्च दर्जाचा खेळाडू आहे. चांगला आहे आणि स्टायलिशही. एखाद्या फलंदाजामध्ये तुम्ही काही खास गोष्टी करताना पाहता, काही शॉट्स किंवा काही गोष्टी ज्या तो फलंदाज करतो, तो त्यापैकी एक आहे.'.मोईन अलीने यशस्वी जैस्वालला का निवडलं याबद्दल सांगितले की 'तो दर्जेदार खेळाडू आहे. भारतात जेव्हा खेळपट्टी खराब होते, तेव्हाही तो खेळला आहे. त्या खेळपट्ट्या सपाट नव्हत्या. ऑस्ट्रेलियातही तो चांगला खेळला आणि आता इंग्लंडमध्येही तो चांगला खेळला. त्याला गोलंदाजी करणे खरंच अवघड आहे.''तुम्ही त्याला खेळताना पाहाता, तेव्हा कोणतीच कमजोरी दिसत नाही. तो फिरकी खूप चांगली खेळतो. तो मोठ्या धावा करू शकतो, तो धावांसाठी भूकेला आहे. मला त्याची शैली आवडते, तो नक्की भरपूर धावा करेल.'.Virat Kohli - Rohit Sharma यांचं वनडेतील करियरही संपलं म्हणणाऱ्यांना सुरेश रैनाची चपराक; म्हणाला, ते महत्वाचे आहेत कारण....मोईन अलीने फॅब फोरमध्ये गिल, जैस्वालसह इंग्लंडच्या हॅरी ब्रुक आणि न्यूझीलंडच्या रचिन रवींद्रला स्थान दिले. त्याने जेकॉब बेथलचाही उल्लेख केला होता. आदिल राशीदने मात्र गिल, जैस्वाल आणि ब्रुक यांच्यासह जेकॉब बेथलची निवड केली. दरम्यान, दोघांनी डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि साईम आयुबला मात्र यात स्थान दिले नाही. याशिवाय दोघांनी ऑस्ट्रेलियाच्या एकही फलंदाजाला यात स्थान दिलं नाही..FAQs१. फॅब फोर क्रिकेटमध्ये कोण आहेत?➤ विराट कोहली, स्टीव्ह स्मिथ, केन विल्यम्सन आणि जो रुट.(Who are the Fab Four in cricket?)२. मोईन अलीने भविष्यातील फॅब फोरमध्ये कोण निवडले?➤ शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, हॅरी ब्रुक, रचिन रवींद्र.(Who did Moen Ali pick for the future Fab Four?)३. आदिल राशीदने कोणत्या खेळाडूंची भविष्यातील फॅब फोरमध्ये निवड केली?➤ शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, हॅरी ब्रुक, आणि जेकॉब बेथल.(Who did Adil Rashid pick for the future Fab Four?)