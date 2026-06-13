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IND vs AFG : वनडेत घोंगावतय शुभमन गिलचं वादळ! आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयालाही न जमलेला केला पराक्रम

Shubman Gill ODI Records: भारतीय संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या वनडेत विजय मिळवला. या विजयात शुभमन गिलने नाबाद अर्धशतक करत मोलाचा वाटा उचलला. यासोबतच त्याने मोठा पराक्रम केला आहे.
Shubman Gill India vs Afghanistan

Shubman Gill India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Shubman Gill Record IND vs AFG ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना शनिवारी (१३ जून) धरमशाला येथे पार पडला. या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) मोलाचा वाटा उचलला. यासह त्याने एक मोठा विक्रमही केला आहे.

Shubman Gill India vs Afghanistan
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