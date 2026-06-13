IND vs AFG : वनडेत घोंगावतय शुभमन गिलचं वादळ! आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयालाही न जमलेला केला पराक्रम

Shubman Gill Record IND vs AFG ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना शनिवारी (१३ जून) धरमशाला येथे पार पडला. या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) मोलाचा वाटा उचलला. यासह त्याने एक मोठा विक्रमही केला आहे. .IND vs AFG: Rohit Sharma ने इतिहास घडवला! ३७ वर्षे जूना विक्रमही मोडला अन् 'असा' पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ओपनर ठरला.या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर १९५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने २२.५ षटकात पूर्ण केला. यात शुभमन गिलने ६६ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ८४ धावांचे योगदान दिले. त्याने ईशान किशनसोबत ७० धावांची भागीदारी केली, तर शुभमन गिलसोबत नाबाद ५३ धावांची भागीदारी केली..गिलने ही खेळी करताना वनडेत ३००० धावाही पूर्ण केल्या. त्याने ६२ सामन्यांतील ६२ डावात ८ शतके आणि १८ अर्धशतकांसह ३०३७ धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे तो भारतासाठी सर्वात कमी डावात वनडेत ३००० धावा फलंदाज बनला आहे. त्याने शिखर धवन आणि विराट कोहली यांना मागे टाकले आहे. शिखरने ७२ डावात, तर विराट कोहलीने ७५ डावात वनडेमध्ये ३००० धावा पूर्ण केल्या होत्या..याशिवाय गिल वनडेमध्ये सर्वात कमी डावात ३००० धावा करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने शाय होप, फखर जमान आणि इमाम-उल-हक यांना मागे टाकले आहे. त्यांनी ६७ डावात ३००० वनडे धावा केल्या होत्या. या यादीत अव्वल क्रमांकावर हाशिम आमला असून त्याने ५७ डावातच ३००० वनडे धावा केल्या होत्या.वनडेत सर्वात जलद ३००० धावा करणारे फलंदाज(Fastest 3000 ODI Runs)५७ डाव - हाशिम आमला६२ डाव - शुभमन गिल६७ डाव - शाय होप६७ डाव - फखर जमान६७ डाव - इमाम-उल-हक६८ डाव - बाबर आझम६९ डाव - सर विव रिचर्ड्स.IND vs AFG, 1st ODI: भारताने उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा; कर्णधार गिलची शानदार फिफ्टी, तर केएल राहुलची 'क्लास' फिनिश.विशेष म्हणजे शुभमन गिल भारतासाठीच नाही, तर जगात वनडेत सर्वात जलद २००० धावाही करणाराही फलंदाज आहे. त्याने ३८ डावातच २००० धावा केल्या होत्या. त्याआधी त्याने १९ डावात १००० धावा केल्या होत्या त्यामुळे तो भारतासाठी वनडेत सर्वाधिक जलद १०००, २००० आणि ३००० धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.