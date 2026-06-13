IND vs AFG Rohit Sharma Record: भारताचा स्टार सलामीवीर रोहित शर्माने शनिवारी (१३ जून) धरमशाला येथे होत असलेल्या वनडे सामन्यात खेळताना इतिहास घडवला आहे. धरमशाला येथे भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (IND vs AFG) संघात तीन वनडे सामन्यातील पहिला सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात ३९ वर्षीय सलामीवीर रोहित शर्माही (Rohit Sharma) खेळत असून मैदानात उतरताच त्याने ३७ वर्षे जूना विक्रम मोडला. इतकेच नाही, तर फलंदाजी दरम्यानही मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. .IND vs AFG, ODI: ८ षटकार अन् ८ फोर... भारताविरुद्ध गुरबाजचं शतक, डिविलियर्सचा विक्रमही मोडला; पण विदर्भाच्या पठ्ठ्याही चमकला.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या सामन्यासाठी मैदानात उतरल्यानंतर रोहित शर्मा वनडेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारा सर्वाधिक वयाचा खेळाडू ठरला. शनिवारी रोहितचे वय ३९ वर्षे ४४ दिवस होते. (Oldest Indian cricketer to play an ODI Match)त्याने ३७ वर्षे जुना मोहिंदर अमरनाथ (Mohinder Amarnath) यांचा विक्रम मोडला. त्यांनी भारतासाठी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३० ऑक्टोबर १९८९ रोजी शेवटचा वनडे सामना खेळला होता. त्यावेळी त्यांचे वय ३९ वर्षे ३६ दिवस होते. पण आता भारतासाठी वनडे खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू होण्याचा विक्रम रोहितच्या नावावर झाला आहे. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) असून त्याने २०१२ मध्ये जेव्हा शेवटचा वनडे सामना खेळला होता, तेव्हा त्याचे वय ३८ वर्षे ३२९ दिवस होते. जगात वनडे खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू होण्याचा विक्रम नेदरलँड्सच्या नोलन क्लार्कच्या नावावर आहे, त्याने ४७ वर्षे २५७ दिवस वय असेपर्यंत वनडे खेळले..सलामीवीर म्हणून घडवला इतिहासया सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमेर १९५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्मा कर्णधार शुभमन गिलसोबत सलामीला उतरला. पण त्याला १६ धावाच करता आल्या. पण असं असलं तरी त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी खेळताना सलामीवीर म्हणून १६ हजार धावा पूर्ण केल्या. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी १६ हजार धावा करणारा पहिलाच सलामीवीर ठरला आहे. त्याने त्याच्यापाठोपाठ भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या सलामीवीर फलंदाजांमध्ये विरेंद्र सेहवाग आणि सचिन तेंडुलकर आहेत. रोहित शर्माच्या आता भारतालाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून ३५९ सामन्यांतील ३८४ डावात १६०१० धावा झाल्या आहेत..खरंतर विरेंद्र सेहवागने सलामीवीर म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १६११९ धावा केल्या आहेत. पण त्यातील १५७५८ धावा त्याने भारतासाठी सालमीला खेळताना केल्या आहेत, तर बाकीच्या ३६१ धावा त्याने आयसीसी आणि आशिया संघासाठी खेळताना केल्या आहेत. सचिनने सलामीवीर म्हणून भारतासाठी १५३३५ धावा केल्या आहेत..IND vs AFG, ODI: ८ षटकार अन् ८ फोर... भारताविरुद्ध गुरबाजचं शतक, डिविलियर्सचा विक्रमही मोडला; पण विदर्भाच्या पठ्ठ्याही चमकला.भारतासाठी सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा१६०१० धावा - रोहित शर्मा (३८४ डाव)१५७५८ धावा - विरेंद्र सेहवाग (३८८ डाव)१५३३५ धावा - सचिन तेंडुलकर (३४२ डाव)१२२५८ धावा - सुनील गावसकर (२८६ डाव)१०८६७ धावा - शिखर धवन (२८८ डाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.