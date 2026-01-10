Shubman Gill : शुभमन गिलचं T20 World Cup साठी भारतीय संघात स्थान न मिळण्यावर मोठं विधान; म्हणाला, निवड समितीने...

Why Shubman Gill not selected in T20 World Cup: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात स्थान न मिळण्यावर अखेर मौन सोडले. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात शुभमन गिलचे पुनरागमन काही खास राहिले नाही. तो संघात असल्याने संजू सॅमसनला तिसऱ्या किंवा त्या खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला यावे लागले. सलामीला येताना गिलला आपली छाप पाडता आली नाही आणि निवड समितीने न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० व वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी जाहीर केलेल्या संघातून त्याचे नाव गायब झाले. त्यावर त्याने आज भाष्य केले..भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला पहिला वन डे सामना उद्या वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे. या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत शुभमन गिल आला होता. वन डे व कसोटी संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या शुभमनकडे ट्वेंटी-२० संघाचे उप कर्णधारपद होते. पण, फॉर्म त्याला साथ देताना दिसला नाही. त्याने भारतासाठी ३६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत २८ च्या सरासरीने ८६९ धावा केल्या आहेत. त्याला वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघात स्थान म्हणूनच मिळाले नाही..मला जिथे असायला हवं, तिथे मी आहे आणि माझ्या नशिबात जे लिहिलं आहे ते कोणी माझ्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. देशासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करणे, हेच खेळाडूचं लक्ष्य असते आणि निवड समितीने त्यांचा निर्णय घेतला. त्याचा मी आदर करतो. माझ्याकडून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघाला शुभेच्छा- शुभमन गिल.न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्याबाबत शुभमन म्हणाला, मी नेहमीच आहे त्या क्षणात राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे आयुष्य सोपे होते. आम्ही मागच्या वेळी न्यूझीलंडविरुद्ध वन डे सामना खेळलो होतो, तेव्हा मी पदार्पण केले होते. जर तुम्ही पाहिले तर, २०११ पासून भारतीय संघाने वन डे वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही. हे सांगणे सोपे आहे, पण मला वाटत नाही की कोणताही फॉर्मेट सोपा असतो. त्यासाठी खूप प्रयत्न आणि दृढनिश्चय आवश्यक असतो..Vaibhav Sooryavanshi: वर्ल्ड कपपूर्वी वैभवची प्रतिस्पर्धींना धडकी भरवणारी खेळी; ९ चौकार, ७ षटकारांची आतषबाजी, १९२ चा स्ट्राईक रेट पण, थोडक्यात हुकलं शतक .रोहित शर्माबद्दल...रोहित शर्मा हा वन डे क्रिकेटमधील सर्वकालीन सर्वोत्तम सलामीवीरांपैकी एक आहे आणि विराट भाई हा वन डे क्रिकेटमधील दिग्गज फलंदाज आहे. कसोटी क्रिकेटच्या तयारीसाठी मी व्यवस्थापनाला काही सूचना दिल्या आहेत, असे शुभमन म्हणाला. तिलक वर्माला दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांना मुकावे लागले आहे आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही त्याचे खेळणे अवघड दिसतेय. अशा परिस्थितीत शुभमनला संधी मिळेल, अशा चर्चा रंगली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.