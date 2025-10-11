IND vs WI, 2nd Test: आधी शुभमन गिलचे शतक अन् मग रवींद्र जडेजाच्या फिरकीने वेस्ट इंडिज घायाळ! दुसऱ्या दिवशी काय घडलं? वाचा

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजवर वर्चस्व गाजवले आहे. भारताने पहिला डावात ५१८ धावांवर घोषित केला होता. वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या दिवस अखेर अद्याप ३७८ धावांनी पिछाडीवर आहे..दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना सुरू आहे. या सामन्यात पहिल्या दोन्ही दिवशी भारतीय संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. दुसऱ्या दिवस अखेर भारताकडे ३७८ धावांची मोठी आघाडी आहे. वेस्ट इंडिजला पहिल्या सामन्याप्रमाणे या सामन्यातही भारताच्या पहिल्या डावात सर्व विकेट्स घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे भारताने पहिल्याच डावात मोठा धावांचा डोंगर उभारला. त्यानंतर वेस्ट इंडिजने फलंदाजी करताना चांगल्या सुरुवातीनंतरही झटपट विकेट्स गमावल्या. रवींद्र जडेजा गोलंदाजीत चमकला. .IND vs WI 2nd Test: कॅप्टन शुभमन गिलचं खणखणीत शतक; रोहित शर्माला मागे टाकून धोनी-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.दुसऱ्या दिवशी भारताने ९१ षटकापासून आणि २ बाद ३१८ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी यशस्वी जैस्वाल १७३ धावांवर आणि शुभमन गिल २० धावांवर नाबाद होता. मात्र दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात यशस्वी जैस्वाल दुर्दैवीरित्या बाद झाला. त्याने २५८ चेंडूत २२ चौकारांसह १७५ धावांची खेळी केली. पण तो बाद झाल्यानंतर गिलला नितीश रेड्डीने साथ दिली. दोघांमध्ये १०३ चेंडूत ९१ धावांची भागीदारी झाली. नितीश रेड्डी १०९ व्या षटकात जोमेल वॉरिकरनने बाद केले. रेड्डीने ५४ चेंडूत ४३ धावा केल्या. पण त्यानंतरही ध्रुव जुरेलने गिलची साथ दिली. या दोघांमध्येही शतकी भागीदारी झाली. .या दरम्यान, शुभमन गिलने त्याने कसोटी कारकिर्दीतील १० वे शतक पूर्ण केले. तसेच या वर्षातील त्याचे हे ५ वे कसोटी शतक ठरले. शतकानंतर गिल आक्रमक खेळत होता. ध्रुव जुरेलही अर्धशतकाच्या जवळ होता. पण त्याला १३५ व्या षटकात रोस्टन चेसने त्रिफळाचीत केले. तो ७९ चेंडूत ४४ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे तो बाद होताच कर्णधार गिलने भारताचा पहिला डाव घोषित केला. भारताने पहिल्या डावात १३४.२ षटकात ५ बाद ५१८ धावा केल्या. या डावात पहिल्या दिवशी केएल राहुल ३८ धावांवर आणि साई सुदर्शन ८७ धावांवर बाद झाले होते.वेस्ट इंडिजकडून वॉरिकनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच कर्णधार रोस्टन चेसने १ विकेट घेतली..त्यानंतर वेस्ट इंडिजचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला. त्यांच्याकडून जॉन कॅम्पबेल आणि तेजनारायण चंद्रपॉल यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी सुरुवात संयमी केली होती. पण ८ व्या षटकात कॅम्पबेल १० धावांवर बाद झाला. त्याला रवींद्र जडेजाने साई सुदर्शनच्या हातून झेलबाज केले. मात्र त्यांनंतर चंद्रपॉल आणि एलिक एथानाज यांनी डाव सावरला. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारी केल्याने वेस्ट इंडिज चांगली झुंज देत असल्याचे दिसत होते. दोघांनी काही चांगले शॉट्सही खेळले होते. त्यामुळे ते दोघेही खेळपट्टीवर स्थिरावले असे वाटत होते. पण असं असतानाच चंद्रपॉलला जडेजानेच मागे केएल राहुलच्या हातून झेलबाद केले. चंद्रपॉल ६७ चेंडूत ४ चौकार आणि एका षटकारासह ३४ धावांवर बाद झाला..IND vs WI, 2nd Test: I love U, Shubman! लाईव्ह सामन्यादरम्यन मिस्ट्री गर्लने झळकावलं पोस्टर, फोटो तुफान व्हायरल.त्यानंतर मात्र वेस्ट इंडिजने एलिक एथनाज आणि कर्णधार रोस्टन चेस यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्या. एथनाजला कुलदीप यादवने बाद केले. त्याचा झेल जडेजाने घेतला. एथनाज ८४ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ४१ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर रोस्टन चेसलाही रवींद्र जडेजानेच आपल्या जाळ्यात फसवले. त्याने त्याच्यांच गोलंदाजीवर झेल घेत शून्यावर बाद केले. पण नंतर तेविन इमलाचने शाय होपला साथ दिली. त्यांनी संघाला १४० धावांपर्यंत पोहचवले. वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात दुसऱ्या दिवस अखेर ४३ षटका ४ बाद १४० धावा केल्या. भारताकडून जडेजाने ३ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादवने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.