IND vs SA, 1st Test: भारताची प्लेइंग इलेव्हन ठरवताना 'या' गोष्टीमुळे कन्फुजन, कर्णधार शुभमन गिलने स्पष्टच सांगितलं

Shubman Gill on India's Playing XI 1st Test against South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका संघ कसोटी मालिकेसाठी सज्ज आहेत. पहिल्या सामन्यात भारताची प्लेइंग इलेव्हन जवळपास निश्चित झाली असली, तरी एका गोष्टीमुळे संभ्रम असल्याचे कर्णधार शुभमन गिलने सांगितले.
Shubman Gill - Gautam Gambhir

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याच्या पूर्वसंध्येला कर्णधार शुभमन गिल पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता.

  • गिलने यावेळी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत भाष्य केले.

  • प्लेइंग इलेव्हन निश्चित असली, तरी सामन्यापूर्वी खेळपट्टी पाहून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असंही गिल म्हणाला.

