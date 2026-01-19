Cricket
IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'
Shubman Gill on Rohit Sharma: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारताला २-१ ने पराभवाचा सामना करावा लागला. रोहित शर्माचा खराब फॉर्म चर्चेचा विषय ठरला असून, कर्णधार शुभमन गिलने त्याबाबत भाष्य केले आहे.
Shubman Gill Defends Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट संघाला नुकतेच न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेत लाजीरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. रविवारी (१८ जानेवारी) इंदोरला झालेला तिसरा वनडे सामना निर्णायक होता. या सामन्यात न्यूझीलंडने ४१ धावांनी विजय मिळवला आणि मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली.
न्यूझीलंडने या मालिकेतील पहिला सामना गमावला होता, पण नंतर त्यांनी दमदार पुनरागमन केले आणि सलग दोन विजय मिळवून भारतात पहिल्यांदाच वनडे मालिका जिंकली. भारतीय संघाकडून (Team India) काही स्टार खेळाडूंकडून अपेक्षित कामगिरी या मालिकेत झाली नाही, ज्यामध्ये रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर अशा काही खेळाडूंचा समावेश आहे.