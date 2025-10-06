Cricket

Big Controvarsy: शुभमन गिलला कॅप्टन व्हायचं नव्हतं, रोहित शर्माकडून BCCI ने ते हिसकावून घेतले; अजित आगरकर व निवड समितीने प्रचंड दबाव आणला...

Shubman Gill did not want captaincy: रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवून शुभमन गिलची नियुक्ती झाल्यानंतर भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठा वाद सुरू झाला आहे. अहवालांनुसार शुभमन गिललाही कर्णधार बनायचे नव्हते, पण निवड समिती आणि अजित आगरकर यांनी त्याच्यावर दबाव टाकला.
Swadesh Ghanekar
BCCI removed Rohit Sharma and forced Gill as ODI captain : रोहित शर्माला वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर सुरू झालेला वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या वन डे व ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा केली. रोहितकडून कर्णधारपद काढून घेत वन डे संघाचीही सूत्रं शुभमन गिलच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला गेला. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला गेला असला तरी रोहित व विराट यांच्या वर्ल्ड कप खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.

