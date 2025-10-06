Big Controvarsy: शुभमन गिलला कॅप्टन व्हायचं नव्हतं, रोहित शर्माकडून BCCI ने ते हिसकावून घेतले; अजित आगरकर व निवड समितीने प्रचंड दबाव आणला...

BCCI removed Rohit Sharma and forced Gill as ODI captain : रोहित शर्माला वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर सुरू झालेला वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या वन डे व ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा केली. रोहितकडून कर्णधारपद काढून घेत वन डे संघाचीही सूत्रं शुभमन गिलच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला गेला. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला गेला असला तरी रोहित व विराट यांच्या वर्ल्ड कप खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे..पण, नविड समितीच्या निर्णयावर भारताचा माजी खेळाडू मोहम्मद कैफ याने टीका केली आहे. मोहम्मद कैफ याच्या मते, शुभमन गिलकडे एकदम सत्ता देण्याचा निर्णय भविष्यात गंभीर परिणाम घडवू शकतो. रोहित शर्मा आता कर्णधार नसल्यामुळे, २०२७ च्या विश्वचषकात त्याच्या खेळण्याची शक्यता प्रचंड कमी झाली आहे, असे कैफ यांनी स्पष्ट केले. दोन महिन्याच्या आत गिलकडे कसोटी व वन डे संघाचे कर्णधारपद सोपवले गेले आणि तो ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार आहे. पुढच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर तो सूर्यकुमार यादवच्या नंतर ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार बनण्याच्या शर्यतीत आहे..'ही खूप लाजीरवाणी गोष्ट असेल, जर रोहित शर्मा...'! गौतम गंभीरच्या Viral Video ने खळबळ; नेटिझन्स म्हणतात, त्याला हटवलं का?.'हा निर्णय अपेक्षित होता, परंतु ते २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर घडायला हवा होता. रोहित शर्मामध्ये अजूनही ती क्षमता आहे आणि त्याने त्याच्या फिटनेसवर प्रचंड काम केले आहे. त्यामुळे २०२७ चा वर्ल्ड कप तो खेळेल, याची शक्यता जास्त आहे. पण, आताच्या निर्णयाने गिलवर एकदम दबाव आला आहे. त्याच्या खांद्यावर एकामागून एक जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या. एवढ्या कमी कालावधीत जेव्हा असे निर्णय घेतले जातात, त्याचा फटका बसण्याची शक्यताही जास्त असते,'असे कैफने त्याच्या यूट्युब व्हिडीओत म्हटले आहे..तो पुढे म्हणाला, गिलवर अधिक भार देऊ नका, हा माझा सल्ला आहे. तो कसोटी संघाचा कर्णधार आहे, चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतोय. आशिया चषक स्पर्धेत त्याच्याकडे उप कर्णधारपद सोपवले गेले. आता त्याला वन डे संघाचा कर्णधार केलं. हे खूप वेगाने घडतंय. त्याने कर्णधारपदासाठी केव्हाच विचारणा केली नसावी. त्याला ते नकोय, हे सर्वांना माहित्येय. सगळ्यांना तो खूप आवडतो आणि भविष्यातला कर्णधार म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने त्याच्यावर दबाव टाकला आहे..IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI? .रोहितचे काय चुकले?मोहम्मद कैफने निवड समितीला थेट प्रश्न केला आहे. तो विचारतो, रोहित शर्माने काय चुकीचे केले आहे? त्याला दीर्घकाळ नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली नाही, हे दुर्दैवी आहे. चार वर्षही त्याला मिळाली नाहीत. तो उत्तम फलंदाज आहे, उत्तम कर्णधार आहे आणि लिडर आहे. त्याचा कर्णधार म्हणून रेकॉर्ड आणखी चांगला आहे. तुम्ही जेव्हा कर्णधारपद काढून घेता, तेव्हा त्या खेळाडूला त्याचा उजवा हात निखळल्यासारखा होतो, असे मला वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.