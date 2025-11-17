IND vs SA : शुभमन गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, पण दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही?

दक्षिण आफ्रिकेने कोलकात्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताला ३० धावांनी पराभूत केले. शुभमन गिलच्या मानेच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला असला तरी दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाला रविवारी दक्षिण आफ्रिका संघाने कोलकातामध्ये झालेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात पराभवाचा धक्का दिला. दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना ३० धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडीही घेतली आहे. भारतीय संघाला हा पराभवाचा धक्का तर बसलाच, पण या सामन्यात शुभमन गिलच्या मानेच्या दुखापतीनेही डोके वर काढल्याने भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. गिल या सामन्यात दुसऱ्या डावात मैदानातच उतरला नव्हता. त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याचे अपडेटही बीसीसीआयने दिले होते. पण आता अशी माहिती मिळत आहे की गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे..IND A vs PAK A सामन्यात राडा! पाकिस्तानी खेळाडू बाऊंड्री लाईनवर कॅच होऊनही नाबाद, भारतीय संघाचा अंपायरसोबत वाद.शुभमन गिलने या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या डावात क्षेत्ररक्षण आणि नेतृत्व केले होते. मात्र दुसऱ्या दिवशीचा खेळ सुरू होण्याच्या आधीपासूनच त्याला मानेत वेदना जाणवत होत्या. पण तो पहिल्या डावात चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला. पण तिसराच चेंडू खेळताना चौकार मारल्यानंतर त्याच्या मानेच्या वेदनेत आणखी वाढ झाली, त्यामुळे तो रिटायर्ड हर्ट झाला. त्यानंतर मात्र त्याने या सामन्यात सहभाग घेतला नाही. उपकर्णधार रिषभ पंतने भारतीय संघाचे नेतृत्व केले..गिलच्या दुखापतीबद्दल बीसीसीआयने सांगितले होते की गिलला त्याने मानेच्या दुखापतीची तक्रार केल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते, त्याच्यावर तिथे उपचार सुरू आहेत. वुडलँड मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटलमध्ये माजी क्रिकेटपटू आणि बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा अध्यक्ष सौरव गांगुलीने गिलची भेटही घेतली होती. त्यानंतर त्याने सांगितले होते की गिलची प्रकृती स्थिर आहे..तथापि, आता गिलला हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आले असले तरी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटीमध्ये सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात गिलच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. कारण रिपोर्ट्सनुसार डॉक्टरांनी त्याला सध्या विमान प्रवास न करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे तो बुधवारी भारतीय संघासोबत गुवाहाटीला जाण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच मंगळवारी कोलकातामध्येच होणाऱ्या सराव सत्रातही सहभागी होण्याची शक्यता कमी आहे. आता त्याच्या फिटनेसवर दुसऱ्या सामन्यातील उपलब्धता ठरणार आहे..IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं....पहिल्या कसोटी सामन्यानंतर भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने गिलच्या नसण्याचा भारतीय संघाला फटका बसल्याचे म्हटले होते. तथापि, जर दुसऱ्या सामन्यात गिल उपलब्ध नसेल, तर उपकर्णधार रिषभ पंत कर्णधार असेल. तसेच गिलच्या जागेवर साई सुदर्शन किंवा देवदत्त पडिक्कल यांच्यापैकी एकाला खेळण्याची संधी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.