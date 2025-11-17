Cricket

IND vs SA : शुभमन गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, पण दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही?

Shubman Gill Discharged from Hospital : कोलकातामधील पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताचा पराभव झाला आणि गिलच्या दुखापतीमुळे संघाची चिंता वाढली. गिलला सध्या हॉस्पिटलमधून सोडण्यात आले आहे.
Shubman Gill Neck Injury

Pranali Kodre
  • दक्षिण आफ्रिकेने कोलकात्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताला ३० धावांनी पराभूत केले.

  • शुभमन गिलच्या मानेच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे.

  • गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाला असला तरी दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

