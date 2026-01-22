Ranji Trophy: शुभमन गिल रणजी पुनरागमनात फ्लॉप, दोनच चेंडूत झाला आऊट; रवींद्र जडेजाकडूनही निराशाच

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील दुसऱ्या टप्प्याला सुरूवात झाली असून अनेक स्टार खेळाडू सध्या या स्पर्धेत खेळताना दिसत आहेत. यामध्ये भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) हे दोघेही आमने-सामने आहेत. मात्र दोघांसाठीही रजणी पुनरागमन (Ranji Trophy) फारसं खास राहिलेलं नाही. पहिल्याच दिवशी दोघांकडूनही निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. .Ranji Trophy: महाराष्ट्राचा एकाच डावाने दणदणीत विजय; विकी ओत्सावल अन् राजवर्धन हंगारगेकरच्या मिळून ११ विकेट्स.गुरुवारपासून सौराष्ट्र आणि पंजाब संघात राजकोटमधील निरंजन शाह स्टे़डियमवर सुरू झाला आहे. या सामन्यात जडेजा सौराष्ट्राकडून खेळत आहे, तर शुभमन गिल पंजाबचे नेतृत्व करत आहे. या सामन्यात सौराष्ट्राने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सौराष्ट्राचा पहिला डाव फक्त ४७.१ षटकात १७२ धावांवर सर्वबाद झाला. सौराष्ट्राकडून जय गोहिल याने ११७ चेंडूत ८२ धावांची खेळी केली..तसेच प्रेरक मंकडने ३२ धावा केल्या. पण बाकी कोणीच काही करु शकले नाहीत केवळ हार्विक देसाई (१३) आणि कोटत (१२) यांनी १० धावांचा टप्पा पार केला. जडेजा ५ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. त्याने ६ चेंडूत ७ धावाच केल्या. त्याला जेस इंदरने हरप्रित ब्रारच्या हातून झेलबाद केले.पंजाबकडून गोलंदाजी करताना हरप्रीत ब्रारने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. जेस इंदरने २ विकेट्स घेतल्या, तर प्रेरित दत्त आणि सन्विर सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यांनंतर पंजाबने संघ फलंदाजीला उतरला. पण हरनूर सिंग शून्यावरच बाद झाला. पण नंतर प्रभसिमरन सिंग आणि उदय सहारन यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. पण उदय सहारन २३ धावांवर बाद झाला, तर नेहल वढेरा ६ धावांवर परतला. शुभमन गिल १९ व्या षटकात पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. पण दुसराच चेंडू खेळत असताना त्याला पार्थ भूत याने आपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. त्यामुळे गिलला रणजी पुनरागमनात शून्यावरच माघारी परतावे लागले. नंतर प्रभसिमरनही ४४ धावांवर बाद झाला. पंजाबने १२० धावांवरच ८ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतरही काही वेळ क्रिश भगत आणि हरप्रीत ब्रार यांनी शेवटी झुंज दिली. पण पंजाबचा संघ ४०.१ षटकात १३९ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे सौराष्ट्राला ३३ धावांची आघाडी मिळाली.गोलंदाजी करताना मात्र जडेजाने रनवीर सिंगला आणि हरप्रीत ब्रारला बाद केले. पार्थ भूत याने ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. रवींद्र जडेजा आणि धर्म्रेंद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..Ranji Trophy: डावाच्या विजयासह मुंबई संघ पहिल्या स्थानी; रणजी क्रिकेट करंडक, पुद्दुचेरीवर मात, शतकवीर सिद्धेश लाड सामनावीर.गिलने रणजी खेळण्याची केली शिफारसदरम्यान काहीच दिवसांपूर्वी शुभमन गिलने आयपीएलपूर्वी भारतीय संघातील खेळाडूंनी रणजी ट्ऱॉफीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील किमान एक तरी सामना खेळावा अशी शिफारस केली होती. त्याच्यामते कसोटीतील कामगिरी सुधारण्यासाठी खेळाडूंना पुरेसा वेळ मिळायला हवा. भारताला आता थेट ऑगस्टमध्ये कसोटी सामने खेळायचे आहेत. त्यामुळे त्याआधी आत्ता किमान एकतरी रणजी सामना खेळाडूंनी खेळावा असं गिलचं मत होतं. तशी त्याने निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी चर्चा केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.