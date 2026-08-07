IND vs SL Warm UP Match: केएल राहुल करतोय टीम इंडियाचे नेतृत्व, मग शुभमन गिलला नेमकं काय झालं? BCCI ने दिली माहिती

India vs Sri Lanka XI Warm Up Match Updates: भारतीय कसोटी संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून आजपासून (७ ऑगस्ट) कोलंबोमझ्ये सराव सामना खेळत आहे. भारताचा सराव सामना श्रीलंकन इलेव्हन संघाविरुद्ध होत आहे. पण या सामन्यासाठी भारताचा कर्णधार म्हणून शुभमन गिलऐवजी (Shubman Gill) केएल राहुल (KL Rahul) नाणेफेकीसाठी आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. मात्र यामागचे कारण बीसीसीआयने (BCCI) स्पष्ट केले असून भारतीय संघासाठी (Team India) चिंता वाढली आहे. .IND vs SL : आजपासून भारताचा सराव सामना रंगणार, पण पावसाचा अंदाज काय? कुठे पाहाणार Live, जाणून घ्या.आधीच भारतीय संघाला दुखापतींचा मोठा फटका बसलेला असताना आता भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल देखील दुखापतग्रस्त झाला आहे. बीसीसीआयने याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली की शुभमन गिलला गुरुवारी (६ ऑगस्ट) सरावा दरम्यान दुखापत झाली असल्याने तो या सराव सामन्यातील पहिल्या दिवशी खेळणार नसून त्याच्याऐवजी उपकर्णधार केएल राहुल भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल..बीसीसीआयच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की 'कर्णधार शुभमन गिलला गुरुवारी भारताच्या सरावादरम्यान उजव्या हाताच्या अनामिकेला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून तो श्रीलंकन इलेव्हन संघाविरूद्धच्या सराव सामन्याच्या पहिल्या दिवशी मैदानात उतरणार नाही. बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथक त्याच्या दुखापतीवर लक्ष ठेवून आहे. गिलच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल संघाचे नेतृत्व करेल.'.दरम्यान, यापूर्वीच भारतीय संघाचे अनेक खेळाडू दुखापतीमुळे या मालिकेला मुकले आहेत. भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह गुडघ्याच्या दुखापीततून पूर्ण सावरला नसल्याने तो या मालिकेतून बाहेर झाला आहे. याशिवाय नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा आणि वॉशिंग्ट सुंदर हे खेळाडू देखील दुखापतीमुळे या मालिकेचा भाग नाहीत. साई सुदर्शनच्या फिटनेसवरही प्रश्नचिन्ह आहे. अशात आता गिलची दुखापत भारतीय संघाची चिंता वाढवणारी आहे..IND vs SL: टीम इंडिया ९ वर्षांनी श्रीलंकेत खेळणार कसोटी! कोणाच्या नावावर सर्वाधिक विकेट्स अन् धावा?.सराव सामन्यात श्रीलंकन इलेव्हन संघाचा कर्णधार सोनल दिनुषाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम गोलंदाजी करेल. हा सराव सामना तीन दिवसांचा असणार आहे. तसेच सध्या या सराव सामन्यावर पावसाचेही सावट आहे.भारतीय कसोटी संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, सरांश जैन, आकिब नबी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.