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IND vs SL Warm UP Match: केएल राहुल करतोय टीम इंडियाचे नेतृत्व, मग शुभमन गिलला नेमकं काय झालं? BCCI ने दिली माहिती

Why KL Rahul to Lead India on Day 1 of IND vs SL Warm-Up Match: भारतीय संघाचा श्रीलंकन इलेव्हनविरुद्ध सराव सामना आजपासून सुरु झाला आहे. पण या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी शुभमन गिलऐवजी केएल राहुल भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. यामागचं कारण बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे.
IND vs SL Warm UP Match

TEAM INDIA UPDATE | Shubman Gill Injured, KL Rahul to Lead

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Sri Lanka XI Warm Up Match Updates: भारतीय कसोटी संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून आजपासून (७ ऑगस्ट) कोलंबोमझ्ये सराव सामना खेळत आहे. भारताचा सराव सामना श्रीलंकन इलेव्हन संघाविरुद्ध होत आहे.

पण या सामन्यासाठी भारताचा कर्णधार म्हणून शुभमन गिलऐवजी (Shubman Gill) केएल राहुल (KL Rahul) नाणेफेकीसाठी आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. मात्र यामागचे कारण बीसीसीआयने (BCCI) स्पष्ट केले असून भारतीय संघासाठी (Team India) चिंता वाढली आहे.

IND vs SL Warm UP Match
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