IND vs WI: शुभमन गिल पहिला ODI खेळणार की नाही? सरावावेळी झालेला जखमी , बॅटिंग कोचने दिली महत्त्वाची अपडेट

India vs West Indies, 1st ODI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका रविवारपासून (२७ सप्टेंबर) सुरू होत आहे. पहिला सामना तिरुअनंतपुरम येथे होणार असून दोन्ही संघ तिथे पोहचले आहेत. भारताच्या संघाचे खेळाडू नेट्समध्ये घाम गाळताना दिसत आहेत. शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघासाठी पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी ही वनडे मालिका महत्त्वाची आहे. मात्र, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच भारताचा कर्णधार शुभमन गिल जखमी झाल्याने भारतीय चाहत्यांची चिंता (injury scare) वाढली होती, पण आता भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक (Sitanshu Kotak) यांनी याबाबत अपडेट दिले आहेत. .IND vs WI: विराट कोहली अन् शुभमन गिल यांच्यात 'कडाक्याचं' भांडण? स्टार फलंदाज कर्णधाराला बोट दाखवत बडबडला Video Viral .नेटमध्ये सराव करत असताना शुभमन गिलला मोहम्मद सिराजने टाकलेला वेगवान चेंडू लागला. गिलच्या उजव्या कोपरावर चेंडू आदळल्या तो वेदनेने विव्हळला होता आणि तो नेट्समधून बाहेर आला होता. त्यामुळे त्याची दुखापत गंभीर आहे की काय अशी चिंता भारतीय चाहत्यांना वाटत होती. मात्र आता कोटक यांनी दिलासा दिला आहे..पहिल्या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत कोटक यांनी सांगितले की गिल सामन्यासाठी सज्ज आहे. ते म्हणाले, 'गिल सध्या बरा आहे. मला वाटतं तो उद्या खेळण्यासाठी तयार आहे.' त्यामुळे गिलची दुखापत गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तसेच तो वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला सामना खेळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत..शुभमन गिल भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार असण्यासोबतच प्रमुख फलंदाजही आहे. त्याची वनडेतील कामगिरीही चांगली असल्याने त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. तो या मालिकेत रोहितसोबत सलामीला फलंदाजी करताना दिसणार आहे. गिलने आत्तापर्यंत ६७ वनडेत ९ शतकांसह ३३७९ धावा केल्या आहेत..IND vs WI 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड IN, यशस्वी जैस्वाल बाकावरच! नबीचे पदार्पण; पहिल्या वन डेसाठी तगडी Playing XI.बेंच स्ट्रेंथची तपासणीसध्या भारताचा टी२० संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये आहे. या संघात वनडे संघातील काही नियमित खेळाडूही आहे, ज्यात श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल अशा काही खेळाडूंचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर भारताच्या वनडे संघात ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल अशा काही खेळाडूंचे पुनरागमन झाले आहेत. अशात पुढच्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाला या मालिकेतून बेंच स्ट्रेंथ तपासण्याचीही संधी मिळणार आहे. त्यादृष्टीनेही ही मालिका महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.