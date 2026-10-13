शुभमन गिलने पाचव्यांदा पटकावला ICC चा मोठा पुरस्कार, विश्वविक्रमही झाला; शफाली वर्माचाही सन्मान

ICC Player of the Month September 2026: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून दर महिन्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या महिला आणि पुरुष खेळाडूंना पुरस्कार देण्यात येतो. यानुसार सप्टेंबर २०२६ महिन्याचा सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूचा पुरस्कार भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलला (Shubman Gill) आणि सर्वोत्तम महिला क्रिकेटपटूचा पुरस्कार शफाली वर्माला (Shafali Varma) देण्यात आला आहे. दरम्यान, हा पुरस्कार पटकावून शुभमन गिलने इतिहासही घडवला आहे. .IND vs WI: विंडिजच्या दोन खेळाडूंवर ICC ची कारवाई; भारताविरुद्ध T20I मालिका सुरू असतानाच नेमकं काय घडलं?.सप्टेंबर २०२६ महिन्याचा सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूच्या पुरस्कारासाठी (Player Of The Month) शुभमन गिलसह भारताच्याच अभिषेक शर्मा आणि झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझा यांनाही नामांकन मिळाले होते. यातून अभिषेक आणि रझा यांना मागे टाकत गिलने हा पुरस्कार पटकावला आहे. दरम्यान, गिलने पाचव्यांदा आयीसीसचा महिन्यातील सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार पटकावला आहे. त्याने यापूर्वी जानेवारी २०२३, सप्टेंबर २०२३, फेब्रुवारी २०२५ आणि जुलै २०२५ या महिन्यांचेही पुरस्कार जिंकले होते. त्यामुळे तो जगातील पहिलाच खेळाडू ठरला आहे, ज्याने ५ वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे..विशेष म्हणजे आत्तापर्यंत १७ वेळा एकूण ११ भारतीय खेळाडूंनी हा पुरस्कार जिंकला आहे. यातील गिलनेच ५ वेळा पुरस्कार जिंकला आहे. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर गिलने आनंद व्यक्त केला आहे. याशिवाय संघाच्या ऐतिहासिक विजयाचा भाग झाल्याबद्दलही त्याने आनंद व्यक्त करताना पुढच्यावर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत आणखी दर्जा उंचावायचा असल्याचे म्हटले.गिलने सप्टेंबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन वनडे सामने खेळताना ३३३ धावा केल्या. त्याने एक शतक आणि एक द्विशतक ठोकले. हे दोन्ही सामने भारताने ८ विकेट्सने जिंकले. तिरुअनंतपुरमला झालेल्या पहिल्या वनडेत गिलने १०८ चेंडूत ११० धावा केल्या होत्या. त्याने आणि विराट कोहलीच्या शतकाच्या जोरावर भारताने वेस्ट इंडिजचे २९६ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले होते..त्यानंतर गुवाहाटीला भारताने दुसऱ्या वनडेत इतिहास घडवला. वेस्ट इंडिजने दिलेले ४०६ धावांचे लक्ष्य सहज पार करत वनडेतील दुसरे सर्वात मोठे लक्ष्य यशस्वी पार करण्याचा पराक्रम केला. या सामन्यात गिलने १३३ चेंडूत नाबाद २२३ धावा करताना २६ चौकार आणि ८ षटकार मारले. हे त्याचे दुसरे द्विशतक ठरले. तसेच तो सर्वात कमी ११७ चेंडूत द्विशतक करणाराही खेळाडू ठरला. त्याने रोहित शर्मासोबत (१०१ धावा) २५५ धावांची सलामी भागीदारी केली होती..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.शफाली वर्मानेही जिंकला पुरस्कार२२ वर्षीय शफाली वर्मासाठीही सप्टेंबर २०२६ महिना यशस्वी राहिला. तिने या महिन्यात आशिया कप आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली. तिने दुसऱ्यांदा महिन्यातील सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा हा पुरस्कार जिंकला आहे. तिने सप्टेंबरमध्ये ७ टी२० सामने खेळताना ३६० धावा ठोकल्या. तसेच ६ विकेट्सही घेतल्या. ती आशिया कप २०२६ मध्ये सर्वाधिक २३६ धावा करणारी फलंदाज होती. तिने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही १८८ धावा केल्या. भारताने या दोन्ही स्पर्धा जिंकल्या, ज्यात शफालीचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. तिने बांगलादेशविरुद्ध आशियाई क्रीडा स्पर्धेत शतकही केले. शफालीने हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर आनंद होत असल्याचे म्हटले. तसेच भारताच्या विजयात योगदान दिल्याचे समाधान असल्याचे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.