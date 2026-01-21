Team India: ८ महिन्यांनी कसोटी खेळायचंय, पण कर्णधार शुभमन गिल लागलाय तयारीला; खेळाडूंसाठी काय केल्या शिफारसी?

Shubman Gill Mandates Ranji Trophy Stint for India Cricketers: भारतीय क्रिकेट संघाला गेल्या काही वर्षात अनेक चढ-उतार आले आहेत. भारताने काही अविश्वसनीय विजय मिळवले आहे, तर काही निराशाजनक पराभवही स्वीकारले आहेत, विशेषत: कसोटी क्रिकेटमध्ये. भारताने (Team India) गेल्या वर्षभरात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश स्वीकारला आहे. त्यामुळे कसोटी कामगिरीत सुधारणा करण्याचे आव्हान भारतीय संघासमोर आहे. अशात भारतीय संघव्यवस्थानाने काही निर्णय घेतल्याचे समजत आहे. भारताचा कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिलही (Shubman Gill) भविष्यातील सामन्यांसाठी योजना आखत असल्याचे समजत आहे. .IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'.भारतीय क्रिकेटपटू आता थेट जूनमध्ये वनडे सामने खेळणार आहे, तर ऑगस्टमध्ये कसोटी क्रिकेट खेळणार आहे. तोपर्यंत टी२० क्रिकेटचे वारे भारतीय क्रिकेटमध्ये वाहतामा दिसणार आहेत. तथापि, गिलने आधीच कसोटी क्रिकेटसाठी नियोजन सुरू केले असून संघसहकाऱ्यांसाठी काही शिफारसीही केल्या आहेत..टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार शुभमन गिलची इच्छा आहे की कसोटी क्रिकेटपटूंनी २२ जानेवारीपासून सुरू होणारा रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात खेळावे. या टप्प्यात साखळी फेरीतील उर्वरित दोन फेऱ्या होणार आहेत. तसेच बाद फेरी होईल. त्याने याबाबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्याशीही चर्चा केली आहे. खरंतर आयपीएलपूर्वी बरेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळणे टाळतात, मात्र यावेळी अनेक स्टार खेळाडू रणजी सामने खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे. .गिलच्या मते पुढच्या मालिकेपूर्वी क्रिकेटपटूंना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा. त्यामुळे गिलची इच्छा आहे की खेळाडूंनी आयपीएलपूर्वी किमान एकतरी रणजी सामना खेळायला हवा. याबाबत न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान गिल, गंभीर आणि आगरकर यांच्यात चर्चा झाली आहे. भारतासाठी आगामी कसोटी सामने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. गिलने यापूर्वीही म्हटले होते की कसोटी मालिकेपूर्वी होणाऱ्या सराव शिबिरात खेळाडूंनी सहभागी व्हावे..IND vs NZ, 1st T20I: इशान किशनचं पुनरागमन होणारच, पण मग संजू सॅमसनचं स्थान धोक्यात? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्टच सांगितलं....याशिवाय पुढच्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कपही होणार आहे. त्यासाठीही भारतीय संघाला तयारी करायची आहे. त्यामुळे भारतीय संघव्यवस्थान भविष्यासाठी वेगवान गोलंदाजांची फळी तयार करण्यावर भर देत आहे. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा आणि अर्शदीप सिंग हे वेगवान गोलंदाज पुढील काही वर्षांसाठी वेगवान गोलंदाजी फळीतील मुख्य गोलंदाज असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.