Cricket

Team India: ८ महिन्यांनी कसोटी खेळायचंय, पण कर्णधार शुभमन गिल लागलाय तयारीला; खेळाडूंसाठी काय केल्या शिफारसी?

Shubman Gill Mandates Ranji Trophy Stint for India Cricketers: भारतीय क्रिकेट संघासमोर कसोटी क्रिकेटमध्ये सुधारणा करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे कर्णधार शुभमन गिलने संघसहकाऱ्यांसाठी रणजी काही शिफारसी केल्या आहेत.
India Test Team

India Test Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Shubman Gill Mandates Ranji Trophy Stint for India Cricketers: भारतीय क्रिकेट संघाला गेल्या काही वर्षात अनेक चढ-उतार आले आहेत. भारताने काही अविश्वसनीय विजय मिळवले आहे, तर काही निराशाजनक पराभवही स्वीकारले आहेत, विशेषत: कसोटी क्रिकेटमध्ये.

भारताने (Team India) गेल्या वर्षभरात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश स्वीकारला आहे. त्यामुळे कसोटी कामगिरीत सुधारणा करण्याचे आव्हान भारतीय संघासमोर आहे.

अशात भारतीय संघव्यवस्थानाने काही निर्णय घेतल्याचे समजत आहे. भारताचा कसोटी आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिलही (Shubman Gill) भविष्यातील सामन्यांसाठी योजना आखत असल्याचे समजत आहे.

<div class="paragraphs"><p>India Test Team</p></div>
IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
test cricket
cricket news today
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.