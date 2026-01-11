Shubman Gill: विराटने वनडे, या सोप्या फॉरमॅटची निवड केली म्हणणाऱ्या मांजरेकरांना गिलचे उत्तर; म्हणाला, 'तसं असतं, तर भारताने...'

भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी या क्रिकेट प्रकारातून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडे प्रकारात खेळताना दिसतो. सध्याच्या काळातील फॅब फोरमधील जो रुट, स्टीव्ह स्मिथ आणि केन विलियम्सन हे अद्यापही कसोटी क्रिकेटमध्ये मैदान गाजवत असताना त्यांच्यातील विराटने (Virat Kohli) कसोटीतून निवृत्ती घेतल्याबद्दल माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) यांनी नाराजी व्यक्त केली होती..Virat Kohli: रुट-स्मिथचं शतक पाहाताच विराटच्या कसोटी निवृत्तीवर संतापले संजय मांजरेकर; म्हणाले, 'वनडे सोपं, पण त्याने ...'.मांजरेकरांनी ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील शेवटच्या सामन्यादरम्यान एक व्हिडिओ शेअर केला होता. या शेवटच्या सामन्यात जो रुटने ४१ वे, तर स्टीव्ह स्मिथने ३७ वे कसोटी शतक केले होते. मांजरेकरांनी त्यांच्या व्हिडिओमध्ये म्हटले होते की त्यांना विराटने केवळ वनडे प्रकारात खेळणे निवडल्याबद्दल वाईट वाटले, कारण त्यांच्यामते वनडे सर्वात सोपा प्रकार आहे..मांजरेकर यांनी म्हटले होते की 'जर सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून विराट कोहलीने निवृत्ती घेतली असती, तर ठीक होतं. पण त्याने वनडे क्रिकेट खेळणे पसंत केले, ज्यामुळे मी जास्त निराश होतो. कारण हा प्रकार वरच्या फळीतील फलंदाजांसाठी आहे. यापूर्वीही मी हे म्हटले आहे की वनडे सर्वात सोपा प्रकार आहे. कसोटी क्रिकेट, हा प्रकार तुमची खरोखर परीक्षा पाहातो आणि टी२० क्रिकेटमध्ये काही वेगळी आव्हानं आहेत.'.मांजरेकरांच्या या विधांनांवर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. आता याबाबत शुभमन गिलने (Shubman Gill) अप्रत्यक्षपणे मांजरेकरांच्या या विधानाला प्रत्युत्तर दिले आहे. ११ जानेवारी रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यापूर्वी बोलताना भारताचा वनडे कर्णधार गिल म्हणाला, 'मला वाटत नाही की कोणताही प्रकार सोपा आहे. जर तुम्ही याकडे तसं पाहिलं, तर मग भारतीय क्रिकेट संघ २०११ नंतर वनडे वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही. त्यामुळे जर तसं असतं, तर विराटने प्रत्येक दोन वर्षाने वर्ल्ड कप जिंकायला हवा होता.''बोलायला सोपं आहे, पण मला वाटत नाही की कोणताही प्रकार सोपा आहे. मोठ्या आयसीसी स्पर्धा जिंकण्यासाठी लवचिकता, चिकाटी आणि दृढनिश्चयाची गरज असते.'.IND vs NZ, 1st ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस; भारताच्या संघात ६ गोलंदाजांची निवड, पाहा प्लेइंग इलेव्हन.याशिवाय गिलने विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या अनुभवी खेळाडूंचे कौतुक करताना त्यांचे संघात असते मदत करणारे असल्याचे म्हटले. तो म्हणाला, 'तुम्ही ज्या दोन खेळाडूंबद्दल बोलताय त्यातील एक (रोहित) वनडेमधील सर्वोत्तम सलामीवीर आहे आणि विराट भाई वनडेतील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक आहेत. त्यामुळे जेव्हा तुमच्या संघात असे दोन खेळाडू असतात, तेव्हा खूप गोष्टी सोप्या होतात.''जेव्हा आव्हानात्मक परिस्थिती असते, तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी जाऊ शकता. कारण त्यांनी यापूर्वी तशा परिस्थितीचा सामना केलेला असतो. तुम्हाला कळते की ते कसा विचार करतात आणि ते काय करतात. कोणत्याही कर्णधारासाठी त्यांनी दिलेली माहिती मोलाची आहे.'दरम्यान, भारत आणि न्यूझीलंड संघात सुरू असलेल्या वनडे मालिकेत विराट आणि रोहित खेळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.