Cricket

Shubman Gill: विराटने वनडे, या सोप्या फॉरमॅटची निवड केली म्हणणाऱ्या मांजरेकरांना गिलचे उत्तर; म्हणाला, 'तसं असतं, तर भारताने...'

Shubman Gill takes a bold dig at Sanjay Manjrekar: शुभमन गिलने संजय मांजरेकरांच्या वनडे सोपं असल्याच्या विधानाला अप्रत्यक्षपणे उत्तर दिले आहे. मांजरेकर यांनी विराटने वनडे क्रिकेट निवडल्याबद्दल नाराजी यापूर्वी व्यक्त केली होती.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी या क्रिकेट प्रकारातून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडे प्रकारात खेळताना दिसतो.

सध्याच्या काळातील फॅब फोरमधील जो रुट, स्टीव्ह स्मिथ आणि केन विलियम्सन हे अद्यापही कसोटी क्रिकेटमध्ये मैदान गाजवत असताना त्यांच्यातील विराटने (Virat Kohli) कसोटीतून निवृत्ती घेतल्याबद्दल माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

Virat Kohli: रुट-स्मिथचं शतक पाहाताच विराटच्या कसोटी निवृत्तीवर संतापले संजय मांजरेकर; म्हणाले, 'वनडे सोपं, पण त्याने ...'
