Asia Cup 2025: शुभमन गिल आशिया चषक खेळणार का? ब्लड रिपोर्ट समोर आला, सध्या तो कुठेय?

शुभमन गिलने प्रकृती ठीक नसल्याने दुलीप ट्रॉफीतून माघार घेतली होती.त्याच्या रक्ताच्या नमुन्याची पुन्हा तपासणी झाली आणि ताजा अहवाल आला.आशिया चषक २०२५ साठी जाहीर झालेल्या १५ सदस्यीय भारतीय संघात त्याचा समावेश निश्चित आहे. .Asia Cup 2025 India squad latest fitness news : आजपासून सुरू झालेल्या दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत उत्तर विभाग संघातून शुभमन गिलने माघार घेतली. त्याची प्रकृती ठिक नसल्याचा निष्कर्ष त्याच्या रक्ताच्या नमुन्यानंतर आलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाला. त्यामुळे त्याने दुलीप ट्रॉफी स्पर्धतून माघार घेतली. पण, त्याच्या आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. शुभमन गिल उप कर्णधार म्हणून पुन्हा ट्वेंटी-२० संघात परतला आहे आणि त्याच्याकडे भविष्याचा कर्णधार म्हणून पाहिले जात आहे. अशात त्याचा रक्ताच्या नमुन्याची पुन्हा तपासणी केली गेली आणि रिपोर्ट समोर आला आहे. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) आशिया चषक स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. त्यात शुभमनचे ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन झाले आणि त्याची प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा पक्की समजली जात आहे. अशात तो आणि अभिषेक शर्मा हे सलामीला येतील अशी जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे संजू सॅमसनचे संघातील स्थान धोक्यात आले आहे. शुभमन आजारी पडल्याने संजूला संधी मिळेल असे चित्र रंगवले गेले, परंतु उप कर्णधार पूर्णपणे बरा असल्याचा ताजा अहवाल समोर आला आहे. .शुभमन गिलचा ब्लड रिपोर्ट चांगला आला आहे आणि तो सध्या मोहाली येथे आहे. आशिया चषक स्पर्धेसाठी तो लवकरच तयारीला सुरुवात करणार आहे. त्यामुळे तो आशिया चषक स्पर्धेत खेळणार असल्याचे निश्चित आहे. .भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग. .'माझ्या निवृत्तीने, कोणाचं आयुष्य सुधारणार आहे?'; Mohammed Shami चा संतापजनक प्रश्न; म्हणाला, मी कोणाच्या मार्गातील दगड... .कसं आहे सामन्याचं वेळापत्रक?9 सप्टेंबर: अफगाणिस्तान वि. हाँगकाँग, अबू धाबी10 सप्टेंबर: भारत वि. यूएई, दुबई11 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. हाँगकाँग, अबू धाबी12 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. ओमान, दुबई13 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. श्रीलंका, अबू धाबी14 सप्टेंबर: भारत वि. पाकिस्तान, दुबई15 सप्टेंबर: यूएई वि. ओमान, अबू धाबी15 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. हाँगकाँग, दुबई16 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. अफगाणिस्तान, अबू धाबी17 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. यूएई, दुबई18 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. अफगाणिस्तान, अबू धाबी19 सप्टेंबर: भारत वि. ओमान, अबू धाबी20 सप्टेंबर: B1 वि. B2, दुबई21 सप्टेंबर: A1 वि. A2, दुबई23 सप्टेंबर: A2 वि. B1, अबू धाबी24 सप्टेंबर: A1 वि. B2, दुबई25 सप्टेंबर: A2 वि. B2, दुबई26 सप्टेंबर: A1 वि. B1, दुबई28 सप्टेंबर: अंतिम सामना, दुबई