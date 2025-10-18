Cricket

Shubman Gill: 'माझ्या जागेवर ते कर्णधार असते, तर त्यांनी...', विराट - रोहितसोबतच्या संबंधांवर कॅप्टन गिल अखेर स्पष्ट बोलला

Shubman Gill on Relationship with Rohit Sharma and Virat Kohli: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात पहिला वनडे रविवारी होणार आहे. या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला शुभमन गिलने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसोबतच्या संबंधांबद्दल स्पष्ट भाष्य केले.
Shubman Gill - Virat Kohli

Shubman Gill - Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • शुभमन गिलने वनडे मालिकेपूर्वी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसोबतच्या संबंधांवर स्पष्टता दिली आहे.

  • गिलने सांगितले की, त्यांचे संबंध चांगले आहेत आणि ते दोघेही त्याला सल्ला देतात.

  • गिलने म्हटले की, विराट आणि रोहित यांचे अनुभव संघाला पुढे नेण्यासाठी मदत करतील.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
australia cricket team
cricket news today
ODI cricket
Shubman Gill
Shubman Gill captaincy debut

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com