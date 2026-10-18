RANJI TROPHY: न्यूझीलंड दौऱ्याआधी शुभमन गिलचा रणजीत फ्लॉप शो! १ रनवर बोल्ड करणारा अजय मंडल आहे तरी कोण?

WHO IS AJAY MANDAL?: भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळत आहे. मात्र, रणजी ट्रॉफीच्या सामन्यात त्याची सुरुवातच खराब झाली. पंजाब आणि छत्तीसगड यांच्यातील सामन्यात गिल केवळ १ धाव करून क्लीन बोल्ड झाला. छत्तीसगडचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज अजय मंडलने गिलला बाद करत पंजाबला मोठा धक्का दिला..शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता. सुरुवातीचे चार चेंडू त्याने सांभाळून खेळले. मात्र, पाचव्या चेंडूवर अजय मंडलने टाकलेल्या आर्म बॉलवर गिलची चूक झाली. चेंडू गिलच्या बॅट आणि पॅडच्या मधून थेट मधल्या स्टंपवर जाऊन आदळला. गिलला केवळ १ धावेवर माघारी परतावे लागले. अजय मंडलने गिलसारख्या फलंदाजाची विकेट घेतल्याने या विकेटची चांगलीच चर्चा झाली..SHUBMAN GILL: पहिले गिलने अभिषेकला झोडपलं, मग अभिषेकनेच गिलला बाद केलं! २ षटकार-१ चौकारानंतर मोहालीत रंगला दोन मित्रांचा भन्नाट सामना.कोण आहे अजय मंडल?अजय मंडल हा रणजी क्रिकेटमधील अनुभवी खेळाडू असून, ३० वर्षीय अजयने आतापर्यंत ४६ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. त्याच्या नावावर २ हजारांहून अधिक धावा आणि १३० हून अधिक विकेट्स आहेत. छत्तीसगडसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये १०० विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला होता. छत्तीसगडसाठी रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्येही त्याचा समावेश आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये अजयच्या नावावर ५ शतकं आणि ५ वेळा एका डावात ५ विकेट्स घेण्याची कामगिरी आहे. अजय मंडल आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाचाही भाग राहिला आहे..वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत शुभमन गिल भारतीय संघाकडून खेळताना दिसला होता. आता भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय आणि त्यानंतर २ कसोटी सामन्यांची मालिका खेळायची आहे..VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: जगभरातील महागड्या डिशपेक्षा विराट कोहलीला आवडतो आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ; दिल्लीला गेल्यावर करतो खास मागणी.न्यूझीलंडविरुद्धची कसोटी मालिका जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारीही भारतीय संघाकडून सुरू आहे. त्यामुळे गिलसह भारतीय खेळाडूंचा फॉर्म महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशातच न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी रणजी सामन्यात गिल केवळ १ धावेवर बाद झाल्याने त्याच्या या डावाची चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.