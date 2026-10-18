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RANJI TROPHY: न्यूझीलंड दौऱ्याआधी शुभमन गिलचा रणजीत फ्लॉप शो! १ रनवर बोल्ड करणारा अजय मंडल आहे तरी कोण?

WHO IS AJAY MANDAL?: न्यूझीलंड दौऱ्याआधी शुभमन गिल रणजी ट्रॉफीत १ धावेवर बाद झाला. त्याला बाद करणारा छत्तीसगडचा गोलंदाज अजय मंडल कोण आहे, जाणून घ्या.
WHO IS AJAY MANDAL

WHO IS AJAY MANDAL

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WHO IS AJAY MANDAL?: भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळत आहे. मात्र, रणजी ट्रॉफीच्या सामन्यात त्याची सुरुवातच खराब झाली. पंजाब आणि छत्तीसगड यांच्यातील सामन्यात गिल केवळ १ धाव करून क्लीन बोल्ड झाला.

छत्तीसगडचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज अजय मंडलने गिलला बाद करत पंजाबला मोठा धक्का दिला.

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