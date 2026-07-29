ICC ODI Rankings 2026: शुभमन गिल पुन्हा नंबर १! रोहित शर्मा, विराट कोहली कितव्या स्थानावर? टॉप २० मध्ये भारताचे पाच फलंदाज

Latest ICC ODI batting rankings 2026: वैभव सूर्यवंशीने ट्वेंटी-२० क्रमवारीत टॉप ५० मध्ये झेप घेतली आणि त्याचवेळी वन डे क्रमवारीत कर्णधार शुभमन गिल पुन्हा अव्वल स्थानावर विराजमान झाला. शुभमनने ८०१ रेटिंगसह वन डे फलंदाजांमध्ये नंबर १ बनला आहे. त्याने न्यूझीलंडच्या डॅरील मिचेल ( ७९४) याच्याकडून हे स्थान हिसकावले आहे. वन डे क्रमवारीत अव्वल स्थानावर विराजमान होणारा तो पाचवा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, महेंद्रसिंग धोनी, विराट कोहली व रोहित शर्मा यांनी हे स्थान पटकावले होते..आयसीसीने बुधवारी जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत विराट कोहली ( ७६७) व रोहित शर्मा ( ७५८) हे अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर कायम आहेत. टॉप १० मध्ये भारताचे आघाडीचे तीन फलंदाज असल्याने २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपलाच दबदबा पाहायला मिळेल, असे चाहत्यांना वाटत आहे. अफगाणिस्तानचा इब्राहिम झाद्रान पाचव्या, तर पाकिस्तानचा बाबर आझम सहाव्या क्रमांकावर कायम आहे..Vaibhav Sooryavanshi : पोट्ट्याची मोठी झेप! वैभव ICC Ranking मध्ये २३० स्थानांनी पुढे आला; बघा जगात कितव्या क्रमांकावर पोहोचला?.ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर वन डे फलंदाजांमध्ये १३व्या, लोकेश राहुल १८ व्या क्रमांकावर कायम आहे. इशान किशनची दोन स्थानांची घसरण झाल्याने तो ५३ व्या क्रमांकावर गेला आहे. यशस्वी जैस्वाल ७२ व्या आणि अक्षर पटेल ७९व्या स्थानावर आहे. गोलंदाजी विभागात भारताचा एकही खेळाडू टॉप १० मध्ये नाही. कुलदीप यादव ११ व्या, तर मोहम्मद सिराज २२व्या स्थानावर आहे. जसप्रीत बुमराह एक स्थानाच्या घसरणीसह २४व्या क्रमांकावर आहे. अष्टपैलू विभागात अक्षर पटेल ९व्या स्थानावर आहे..कसोटी क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजच्या जस्टीन ग्रेव्हिसने २१ स्थानांच्या सुधारणेसह गोलंदाजांमध्ये ४८ वे स्थान पटकावले आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत जस्टीनने सलग पाच षटकं निर्धाव अन् पाच विकेट्स घेऊन इतिहास रचला होता. वेस्ट इंडिजने ही कसोटी ९० धावांनी जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. भारताचा जसप्रीत बुमराह कसोटी गोलंदाजांमध्ये अव्वल स्थानावर कायम आहे. कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज व रवींद्र जडेजा हे प्रत्येकी एक स्थानाच्या सुधारणेसह अनुक्रमे १४, १५ व १६ व्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. .WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT.कसोटी फलंदाजांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड अव्वल स्थानी कायम आहे. शुभमन गिल व यशस्वी जैस्वाल हे अनुक्रमे सातव्या व नवव्या क्रमांकावर आहेत. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये रवींद्र जडेजा नंबर १ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.