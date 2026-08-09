IND vs SLC XI Warm up: बोटाला दुखापत झालेल्या शुभमन गिलचं मैदानात कमबॅक, आता पहिल्या कसोटीत खेळणार?

IND vs SLC XI Warm up Match: भारतीय क्रिकेट संघाला गेल्या काही दिवसांपासून खेळाडूंच्या दुखापतींनी घेरलं आहे. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्तीसह अनेक खेळाडू सध्या दुखापतींचा (Injury) सामना करत आहेत, यातच आता भर पडली होती ती भारताचा कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलची (Shubman Gill). मात्र त्याने रविवारी मैदानात पुनरागमन (Comeback) करत भारतीय संघाची चिंता मिटवली आहे. .IND vs SLC XI Warm-Up: जयस्वाल पंत शून्यावर आऊट, गंभीरची रणनीती फसली? पडिक्कलने लाज राखली; श्रीलंका इलेव्हनविरुद्ध ठोकले शतक .सध्या भारताचा कसोटी संघ श्रीलंका दौऱ्यावर दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळण्यासाठी आला आहे. या मालिकेपूर्वी तीन दिवसीय सराव सामना कोलंबोमध्ये श्रीलंकन इलेव्हन संघाविरुद्ध सुरू आहे. ७ ऑगस्टला सुरू झालेल्या या सराव सामन्याच्या पहिल्या दोन दिवशी शुभमन गिल मैदानात उतरला नव्हता. त्याला गुरुवारी (६ ऑगस्ट) उजव्या हाताच्या अनामिकेला दुखापत झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला पहिल्या दोन्ही दिवशी खेळवले नसल्याचे बीसीसीआयने सांगितले होते. पण त्याने नेट्समध्ये सराव केला होता. अखेर रविवारी तो या सराव सामन्यातील भारताच्या दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला..गिल जेव्हा रविवारी फलंदाजीला उतरला, तेव्हा सुरुवातीपासून लयीत खेळताना दिसला, तो सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. त्याने १० षटकांच्या आतच यशस्वी जैस्वालसोबत सलामीला ६० धावांची भागीदारी केली होती. त्यामुळे तो बोटाच्या दुखापतीतून सावरला असल्याचे चिन्ह असून १५ ऑगस्टपासून गॉलमध्ये सुरू होणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत खेळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण अद्यापही पहिल्या कसोटीला ६ दिवस बाकी असल्याने तो या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा होण्याची दाट शक्यता आहे. भारतासाठी ही दिलासा देणारी बातमी आहे..दरम्यान गेल्या काही सामन्यांमधून तिसऱ्या क्रमांकावर हक्क सांगितलेला साई सुदर्शनही दुखापतीमुळे श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार नाही. त्यामुळे आता तिसऱ्या क्रमांकावर कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. अद्याप बीसीसीआयने त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा केलेली नाही. पण सराव सामन्यात भारताच्या पहिल्या डावात शतक केलेला देवदत्त पडिक्कलला पहिल्या कसोटीसाठी सुदर्शनच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याने पहिल्या डावात १६४ चेंडूत १८ चौकारांसह नाबाद १४२ धावा केल्या होत्या..IND vs SLC XI: जडेजाने केली कुलदीपच्या गोलंदाजीची नक्कल; गंभीरलाही आवरता आलं नाही हसू, VIDEO व्हायरल.सराव सामन्यात श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना पहिला डाव ८ बाद ३६३ धावांवर घोषित केला होता. त्यांच्याकडून रविंदू रसंथा (७१), निशान मदुशका (६६) आणि कर्णधार सोनल दिनुशा (५२) यांनी अर्धशतके केली होती. भारताकडून रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर भारताने पहिल्या डावात पडिक्कलच्या शतकाच्या जोरावर ६ बाद ३५७ धावांवर डाव घोषित केला. पहिल्या डावात रवींद्र जडेजानेही ६३ धावांची अर्धशतकी खेळी केली, तर केएल राहुलने ४० आणि मानव सुथारने ४१ धावांची खएळी केली. मात्र पहिल्या डावात यशस्वी जैस्वाल (०), रिषभ पंत (२) आणि ध्रुव जुरेल (१) हे स्वस्तात माघारी परतले होते..रविवारी श्रीलंकेने दुसरा डाव ४५ षटकात ६ बाद २०० धावांवर घोषित केला आणि पहिल्या डावातील ६ धावांच्या आघाडीसह २०७ धावांचे लक्ष्य भारतासमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गिल आणि जैस्वालने सलामीला खेळताना चांगली सुरुवात करून दिली आहे. १० षटकांनंतरही ते नाबाद होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.