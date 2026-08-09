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IND vs SLC XI Warm up: बोटाला दुखापत झालेल्या शुभमन गिलचं मैदानात कमबॅक, आता पहिल्या कसोटीत खेळणार?

Injury Relief for Team India: भारतीय संघाला श्रीलंका दौऱ्यावर आल्यानंतर सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला होता. कर्णधार शुभमन गिलच्या बोटाला दुखापत झाल्याने चिंता वाढली होती. पण आता त्याचे मैदानात पुनरागमन झाले आहे.
Shubman Gill | India vs Sri Lanka Cricket XI

Shubman Gill | India vs Sri Lanka Cricket XI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs SLC XI Warm up Match: भारतीय क्रिकेट संघाला गेल्या काही दिवसांपासून खेळाडूंच्या दुखापतींनी घेरलं आहे. जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्तीसह अनेक खेळाडू सध्या दुखापतींचा (Injury) सामना करत आहेत, यातच आता भर पडली होती ती भारताचा कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलची (Shubman Gill). मात्र त्याने रविवारी मैदानात पुनरागमन (Comeback) करत भारतीय संघाची चिंता मिटवली आहे.

Shubman Gill | India vs Sri Lanka Cricket XI
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