IND vs SA 5th Test: शुभमन गिलची पाचव्या सामन्यातून माघार; Sanju Samson ला आता तरी मिळेल जागा, की गौतम गंभीर करेल प्रयोग?

Shubman Gill ruled out of 5th T20I vs South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात अहमदाबादमध्ये खेळवण्यात येणाऱ्या पाचव्या आणि अंतिम ट्वेंटी-२० सामन्याआधी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. सलामीवीर शुभमन गिल सामन्यातून बाहेर पडला आहे.
IND vs SA Ahmedabad T20I injury update: लखनौ सामना रद्द झाल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला मालिका बरोबरीत सोडवण्याची संधी मिळाली आहे. भारतीय संघ या मालिकेत २-१ अशा आघाडीवर आहे आणि पाचवा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या अंतिम सामन्यातून ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill Ruled Out) याने माघार घेतली आहे. सराव करताना त्याच्या पायाला दुखापत झाली होती आणि त्यामुळे तो चौथ्या सामन्यासाठीही उपलब्ध नव्हता.

