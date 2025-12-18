IND vs SA 5th Test: शुभमन गिलची पाचव्या सामन्यातून माघार; Sanju Samson ला आता तरी मिळेल जागा, की गौतम गंभीर करेल प्रयोग?

IND vs SA Ahmedabad T20I injury update: लखनौ सामना रद्द झाल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला मालिका बरोबरीत सोडवण्याची संधी मिळाली आहे. भारतीय संघ या मालिकेत २-१ अशा आघाडीवर आहे आणि पाचवा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या अंतिम सामन्यातून ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill Ruled Out) याने माघार घेतली आहे. सराव करताना त्याच्या पायाला दुखापत झाली होती आणि त्यामुळे तो चौथ्या सामन्यासाठीही उपलब्ध नव्हता..सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पहिला व तिसरा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली. पण, या मालिकेत सूर्यासह शुभमनच्या फॉर्मचीच अधिक चर्चा राहिली. या मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यात शुभमनला ४,० व २८ अशाच धावा करता आल्या आहेत. शुभमनला खेळवण्याच्या अट्टाहासात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हा संजू सॅमसनवर अन्याय करत असल्याची चर्चा आहे. शुभमनबाबत बीसीसीआयने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली तरी खात्रीलायक सूत्रांच्या माहितीनुसार हे वृत्त खरे आहे. .IND vs SA 5th T20I: लखनौचा सामना 'धुक्यात' हरवला; आता भारत-दक्षिण आफ्रिका पाचवा सामना कधी व कुठे होणार, ते पाहा....शुभमन असल्यामुळे संजूला सलामीला खेळता येत नाही आणि त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली तरी त्याचा फलंदाजीचा क्रम सातत्याने बदलला जात आहे. आता शुभमनने माघार घेतल्याने संजूचे प्लेइंग इलेव्हनमधील आणि सलामीसाठीचे स्थान पक्के झाले आहे. अभिषेक शर्मासह तो अहमदाबाद सामन्यात सलामीला येईल.. शुभमनने यापू्र्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यातून मानेच्या दुखापतीमुळे माघार घेतली होती. पहिल्या कसोटीत त्याच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला तिही कसोटी अर्धवट सोडावी लागली होती. त्यानंतर त्याने वन डे मालिका न खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि आता ट्वेंटी-२० मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांना मुकला. .Cameron Green: कॅमेरून ग्रीनच्या हाती TAX कापून किती रक्कम येणार? आधीच Welfare Fund मुळे ७.२० कोटी कापले जाणार....भारताचा ट्वेंटी-२० संघ - सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, संजू सॅमसन, जितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, शाहबाज अहमद, तिलक वर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.