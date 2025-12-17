IND vs SA, 4th T20I : शुभमन गिल खेळणार नाही, मैदानातही पोहचला नाही; मोठं कारण आलं समोर

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी२० सामना लखनौमध्ये धुक्यामुळे उशीराने सुरू होणार आहे. भारतीय संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळणार नाही. त्यामुळे संजू सॅमसनला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. .बुधवारी (१७ डिसेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात चौथा टी२० सामना होणार आहे. हा सामना लखनौमध्ये एकाना स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्याला उशीराने सुरुवात होणार आहे. लखनौमध्ये संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणात धुकं असल्याने सामन्याला उशीराने सुरुवात होणार आहे. असे असतानाच आता असे समोर आले आहे की भारतीय टी२० संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिल या सामन्यात खेळणार नाही..IND vs SA 4th T20I: हे काहीतरी वेगळंच! भारत-दक्षिण आफ्रिका सामना पावसामुळे नाही, तर 'या' गोष्टीमुळे उशीरा सुरू होणार.समोर आलेल्या माहितीनुसार शुभमन गिलला मंगळवारी (१६ डिसेंबर) नेट्समध्ये सराव करत असताना दुखापत झाली आहे. त्याच्या पायाला दुखापत असल्याने तो या सामन्यासाठी भारतीय संघातील खेळाडूंसोबत मैदानातही आलेला नाही. या सामन्याआधी स्टार स्पोर्ट्सच्या शोमध्ये बोलताना इरफान पठाण यानेही याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानेच गिल मैदानात दिसत नसल्याचेही सांगितले. त्यामुळे या सामन्यासाठी भारतीय संघात बदल होणार हे निश्चित आहे..संजू सॅमसनला मिळणार संधी?शुभमन गिल दुखापतीमुळे चौथा सामना खेळणार नसल्याने आता त्याच्या जागेवर यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. सॅमसनला पहिल्या तिन्ही सामन्यात खेळवण्यात आले नव्हते. तसेच गिलसाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या तिन्ही टी२० सामन्यात फारशी चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्याने ४, ० आणि २८ अशा धावा पहिल्या तीन सामन्यात केल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा खराब फॉर्म पाहाता सॅमसनला संधी मिळावी, अशी चाहत्यांकडून मागणी होत होती. आता गिलच्या दुखापतीमुळे ही मागणी पूर्ण होऊ शकते. संजू सॅमसन चौथ्या टी२० सामन्यापूर्वी मैदानात वॉर्म अप करतानाही दिसला होता. .Ind vs SA 4th T20 : मालिका विजयासाठी भारताला विजय आवश्यक; सॅमसनला आज तरी मिळेल का संधी? कशी असेल प्लेईंग XI?.जसप्रीत बुमराहचेही पुनरागमन?जसप्रीत बुमराह देखील चौथ्या टी२० सामन्यासाठी उपलब्ध आहे. तो तिसऱ्या टी२० सामन्यापूर्वी वैयक्तिक कारणारे घरी परतला होता. त्यामुळे तो त्या सामन्यात खेळला नव्हता. पण चौथ्या सामन्यात तो पुनरागमन करू शकतो. पण त्याच्या पुनरागमनानंतर हर्षित राणा किंवा कुलदीप यादव यांच्यापैकी एकाला बाहेर बसावे लागण्याची दाट शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.