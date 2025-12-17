Cricket

IND vs SA, 4th T20I : शुभमन गिल खेळणार नाही, मैदानातही पोहचला नाही; मोठं कारण आलं समोर

Why Shubman Gill Not Playing IND vs SA 4th T20I: लखनौमध्ये होणाऱ्या भारत-दक्षिण आफ्रिका चौथ्या टी२० सामन्यात शुभमन गिल खेळणार नाही. त्याच्या न खेळण्यामागील कारण समोर आले आहे.
Shubman Gill | India vs South Africa 4th T20I

Pranali Kodre
Summary

  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी२० सामना लखनौमध्ये धुक्यामुळे उशीराने सुरू होणार आहे.

  • भारतीय संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळणार नाही.

  • त्यामुळे संजू सॅमसनला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

