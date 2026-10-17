India Test Squad: अंशुल कंबोज, आकाश दीप कसोटी संघात परतले! न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा

India tour of New Zealand: न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय (वनडे) आणि कसोटी मालिकेसाठी राष्ट्रीय निवड समितीने भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा शुक्रवारी केली. जसप्रीत बुमराला कसोटी संघात निवडले असून, वनडे मालिकेसाठी त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. तसेच आकाश दीप आणि अंशुल कंबोज (Akash Deep & Anshul Kamboj) यांचे भारताच्या कसोटी संघात पुनरागमन झाले आहे.आकाश दीप २०२५ मध्ये अखेरचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळला. दुखापतीमुळे तो संघाबाहेरच होता. तसेच अंशुल कंबोज यानेही २०२५ मधील इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर तो एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही. आता या दोघांचेही भारतीय संघात पुनरागमन झाले आहे. .India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.शुभमन गिल याच्याकडे पहिल्या तीन वनडे सामन्यांचे नेतृत्व असणार आहे. त्यानंतर तो कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी उपलब्ध होईल. यामुळे अखेरच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यर याच्याकडे टीम इंडियाचे नेतृत्व असेल. वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघेही कायम आहेत. प्रसिध कृष्णा याचे वनडेतील स्थान व रिषभ पंत याचे कसोटीतील स्थान तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल. तिलक वर्मा याला अखेरच्या दोन वनडेंसाठी भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. तसेच ईशान किशन याच्याकडे या दोन वनडेंसाठी उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. .महाराष्ट्राचा ऋतुराज गायकवाड वनडे संघात असून, रवींद्र जडेजा फक्त कसोटी संघात आहे. नितीशकुमार रेड्डी, कुलदीप यादव व मोहम्मद सिराज हे तीनही खेळाडू वनडे तसेच कसोटी संघात आहेत. ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल आणि साई सुदर्शन यांना कसोटी संघात स्थान देण्यात आले आहे. मोहम्मद शमीला भारतीय संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. हार्दिक पंड्याही दोन्ही संघांमध्ये नाही..कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ :शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, के. एल. राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत (यष्टिरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टिरक्षक), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमरा, प्रसिध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज..IND vs WI, 5th T20I: अस्तित्वाची लढाई! आज भारत-वेस्ट इंडीजमध्ये अंतिम टी-२० सामना; भुवीचे Playing XI मध्ये पुनरागमन होणार?.पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के. एल. राहुल, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन (यष्टिरक्षक), मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव.चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (यष्टिरक्षक, उपकर्णधार), नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकीब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.