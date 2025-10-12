Cricket

IND vs WI, 2nd Test: शुभमन गिल पळत आला अन् सूर मारत चंद्रपॉलचा अफलातून कॅच पकडला, Video एकदा पाहा

Shubman Gill Catch to Dismiss Tagenarine Chanderpaul: वेस्ट इंडिजच्या दुसऱ्या डावात शुभमन गिलने चंद्रपॉलचा अफलातून झेल घेतला. मिड विकेटपासून धावत येऊन त्याने सूर मारत हा झेल घेत भारताला पहिली विकेट मिळलून दिली.
Summary

  • दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत-वेस्ट इंडिज संघात दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे.

  • या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या दुसऱ्या डावात शुभमन गिलने मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर अफलातून झेल घेतला.

  • चंद्रपॉलने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण गिलने मिड विकेटपासून धावत येऊन चेंडू झेल भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली.

