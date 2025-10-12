IND vs WI, 2nd Test: शुभमन गिल पळत आला अन् सूर मारत चंद्रपॉलचा अफलातून कॅच पकडला, Video एकदा पाहा

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत-वेस्ट इंडिज संघात दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या दुसऱ्या डावात शुभमन गिलने मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर अफलातून झेल घेतला. चंद्रपॉलने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण गिलने मिड विकेटपासून धावत येऊन चेंडू झेल भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली..दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दुसऱ्या सामन्यात काही शानदार झेल पकडण्यात आले आहेत. रविवारी (१२ ऑक्टोबर) या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशीही भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने एक अफलातून झेल घेत लक्ष वेधले. त्याच्या झेलमुळे भारताला वेस्ट इंडिजच्या डावातीव पहिली विकेट मिळाली. . Ind vs WI 2nd Test : कुलदीप यादवच्या चक्रव्यूहमध्ये फसला वेस्टइंडीज; २४८ धावांवर ऑलआऊट, फॉलोऑनची नामुष्की .या सामन्यात भारताने पहिला डाव ५१८ धावांवर घोषित केल्यानंतर वेस्ट इंडिज फलंदाजीला उतरला. पण त्यांचा पहिला डाव तिसऱ्याच दिवशी ८१.५ षटकात २४८ धावांवर संपुष्टात आला. त्यामुळे भारताला २७० धावांची आघाडी मिळाली. त्यामुळे भारताने फॉलोऑन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या सत्रात दुसऱ्या डावात फलंदाजीला पुन्हा उतरले. वेस्ट इंडिजकडून जॉन कॅम्पबेल आणि तेजनारायण चंद्रपॉल यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी सुरुवातीला बराच संयमी खेळ केला. पण अखेर ९ व्या षटकात मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर भारताला पहिली विकेट मिळाली..सिराजने या षटकात टाकलेल्या तिसऱ्या चेंडूवर चंद्रपॉलने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू मिड - ऑनच्या दिशेने उडाला. यावेळी असं वाटत होतं की क्षेत्ररक्षकापासून हा चेंडू थोडा दूर पडेल, मात्र शुभमन गिल मिड विकेटपासून धावत आला आणि त्याने सूर मारत दोन्ही हातांनी चेंडू झेलला. त्यामुळे मात्र चंद्रपॉलला ३० चेंडूत १० धावांवर बाद होत माघारी परतावे लागले. तो बाद झाल्यानंतर फॉर्ममध्ये असलेला एलिक अथनाजही ७ धावांवरच वॉशिंग्टन सुंदरच्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. त्याच्या विकेटसह तिसऱ्या दिवसातील दुसरे सत्रही संपले. .वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या सत्रापर्यंत १४.३ षटकात २ बाद ३५ धावा केल्या होत्या. पण त्यानंतर तिसऱ्या सत्रात कॅम्पबेलला शाय होपने चांगली साथ देताना अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. कॅम्पबेलनेही त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले..IND vs WI, 2nd Test: साई सुदर्शनने भारी कॅच तर पकडला, पण तिसऱ्या दिवशी क्षेत्ररक्षणासाठीच नाही उतरला; BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.या सामन्यात वेस्ट इंडिजकडून पहिल्या डावात एलिक एथनाजने सर्वाधिक ४१ धावा केल्या. तसेच चंद्रपॉल (३४) आणि शाय होप (३६) यांनीच ३० धावांचा टप्पा पार केला. याशिवाय तेविन इमलाच (२१), खॅरी पिएर (२३) आणि अँडरसन फिलिप (२४) यांनी छोटेखानी योगदान दिले. भारताकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवने ५ विकेट्स घेतल्या, तर रवींद्र जडेजाने ३ विकेट्स घेतल्या.त्याआधी भारताने यशस्वी जैस्वालच्या १७५ धावांच्या आणि शुभमन गिलच्या नाबाद १२९ धावांच्या खेळीच्या जोरावर पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.