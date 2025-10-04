IND vs AUS Full Schedule: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक ! वाचा कधी, कुठे, केव्हा खेळणार; वेळ व Live Telecast

India Tour Of Australia 2025: Schedule, Squads & Live Streaming : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया आता वन डे क्रिकेटमध्येही 'शुभा'रंग करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कसोटीनंतर आता वन डे संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारीही शुभमन गिलच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाचा पहिलाच दौरा हा ऑस्ट्रेलियाचा असणार आहे. शुभमनच्या मदतीला संघात रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन्ही सीनियर असले तरी कर्णधार म्हणून तो आपली छाप पाडण्यासाठी तयार आहे. ही टीम इंडियाच्या २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने सुरू झालेली वाटचाल म्हणावी लागेल..अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी १५ सदस्यीय वन डे संघ जाहीर केला. त्याचे नेतृत्व शुभमनकडे सोपवण्यात आले. रोहितची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी झाली असली तरी त्याचे संघातील स्थान कायम आहे. सोबत विराट कोहलीही आहेच. याच दौऱ्यावर भारत ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे आणि त्याचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करणार आहे. ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या या दौऱ्याला १९ ऑक्टोबरपासून सुरूवात होणार आहे..Big Breaking : रोहित शर्माला वन डे संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवले! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी नवा कॅप्टन; BCCI ने जाहीर केले संघ.Schedule Of India Tour Of Australia 2025वन डे मालिकापहिला सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थ ( वेळ सकाळी ९ वाजता)दुसरा सामना - २३ ऑक्टोबर, एडिलेड ( वेळ सकाळी ९ वाजता)तिसरा सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनी ( वेळ सकाळी ९ वाजता)ट्वेंटी-२० मालिकापहिला सामना - २९ ऑक्टोबर, कॅन्बेरा ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)दुसरा सामना - ३१ ऑक्टोबर, मेलबर्न ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)तिसरा सामना - २ नोव्हेंबर, हॉबर्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)चौथा सामना - ६ नोव्हेंबर, गोल्ड कोस्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)पाचवा सामना - ८ नोव्हेंबर, ब्रिस्बेन ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता) .India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वालभारताचा ट्वेंटी-२० संघ - सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदरऑस्ट्रेलियाने अद्याप संघ जाहीर केलेला नाही... .India ODI Squad : रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणार का? अजित आगरकर म्हणाला....India vs Australia Head-to-Headभारत- ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ३२ ट्वेंटी-२० सामने झाले आहेत आणि त्यापैकी २० भारताने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाच्या वाट्याला ११ विजय आले आहेत. १ सामना ड्रॉ राहिला आहे.वन डे क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघ १५२ वेळा समोरासमोर आले असून ऑस्ट्रेलियाने ८४ विजय मिळवले आहेत. भारताला ५८ सामने जिंकता आले आहेत, तर १० सामन्यांचा निकाल लागलेला नाही. .Where To Watch India Tour Of Australia 2025भारतीय चाहत्यांना या मालिकेचे थेट प्रक्षेपण JioHotstar app आणि website वर किंवा Star Sports चॅनेलवर पाहता येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.