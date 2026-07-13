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IND vs ENG: 'T20 मालिकेतील पराभवाचा वनडेवर परिणाम नाही, कारण...', कर्णधार गिल स्पष्टच बोलला; २०२७ वर्ल्ड कपचीही सांगितली योजना

Shubman Gill Reveals Selection Talks With Virat Kohli: भारत आणि इंग्लंड संघात १४ जुलैपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. या मालिकेतील पहिल्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला भारताचा कर्णधार शुभमन गिल पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी त्याने वर्ल्ड कप आणि विराट-रोहितबाबत भाष्य केले.
England vs India ODI

Shubman Gill

Sakal

Pranali Kodre
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England vs India ODI Series: भारताचा वनडे संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून १४ जुलैपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारताचा टी२० संघ इंग्लंडविरुद्ध ०-४ फरकाने मालिका हरला आहे. त्यामुळे आता किमान वनडेत भारतीय संघाकडून निराशा होणार नाही, अशी अपेक्षा चाहत्यांना आहे.

याशिवाय ही वनडे मालिका पुढीलवर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. या मालिकेतून विराट कोहली दुखापतीनंतर (Virat Kohli) पुनरागमन करत आहे, तर रोहित शर्माही (Rohit Sharma) संघाचा भाग आहे. त्यामुळे या वनडे मालिकेकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.

England vs India ODI
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