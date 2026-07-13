IND vs ENG: 'T20 मालिकेतील पराभवाचा वनडेवर परिणाम नाही, कारण...', कर्णधार गिल स्पष्टच बोलला; २०२७ वर्ल्ड कपचीही सांगितली योजना

England vs India ODI Series: भारताचा वनडे संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून १४ जुलैपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेपूर्वी भारताचा टी२० संघ इंग्लंडविरुद्ध ०-४ फरकाने मालिका हरला आहे. त्यामुळे आता किमान वनडेत भारतीय संघाकडून निराशा होणार नाही, अशी अपेक्षा चाहत्यांना आहे. याशिवाय ही वनडे मालिका पुढीलवर्षी होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. या मालिकेतून विराट कोहली दुखापतीनंतर (Virat Kohli) पुनरागमन करत आहे, तर रोहित शर्माही (Rohit Sharma) संघाचा भाग आहे. त्यामुळे या वनडे मालिकेकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे..IND vs ENG 1st ODI: ५-२-३-१... टीम इंडियाचा फॉर्म्युला ठरला; इंग्लंडला सव्याज परतफेड करणारी तगडी प्लेइंग इलेव्हन.दरम्यान मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. त्याने यातील बऱ्याच मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. त्याने २०२७ वर्ल्ड कपबाबत (World Cup 2027 विराट कोहलीशी चर्चा झाल्याचेही सांगितले.गिल म्हणाला, 'आम्ही (विराट आणि शुभमन) संघाच्या कॉम्बिनेशनबद्दल चर्चा केली. आमच्यासाठी कोणते कॉम्बिनेशन सर्वोत्तम असेल, आत्ता संघात नसलेले कोणते खेळाडू आम्हाला भविष्यात मदत करू शकतात, कोणते गोलंदाज, कोणते अष्टपैलू, कोणते फिरकीपटू चांगले आहेत. आम्ही ते सर्व बोलत होतो.'.दरम्यान, टी२० मालिकेतील निकालाचा परिणाम होणार नसल्याचेही गिलने सांगितले. तो म्हणाला, 'मला वाटत नाही, त्याचा फार काही परिणाम होईल. हा प्रकार वेगळा आहे, वेगळा संघ आहे आणि वेगळे ध्येय आहे. वातावरण आणि भावना वेगळ्या आहेत.'गिलने हे देखील अधोरेखित केले आहे की दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या वर्ल्ड कप २०२७ साठी ही मालिका महत्त्वाची आहे. तो म्हणाला, '२०२७ वर्ल्ड कपसाठी आमची तयारी खूप वेगळी आहे. कोणत्या प्रकारचे संघसंयोजन वापरून पाहता येईल, हा आमचा दृष्टिकोन आहे. आम्हाला इथे जशा खेळपट्ट्या मिळणार आहेत, त्या साधारण दक्षिण आफ्रिकेतील खेळपट्ट्यांसारख्याच आहेत. त्यामुळे आमच्यासाठी ही मालिका खूप महत्त्वाची आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'असं नाहीये की आमची प्लेइंग इलेव्हन अस्थिर आहे, पण तुम्हाला नव्या खेळाडूंनाही संधी द्यावी लागेल. दबावात जेवढा त्यांना अनुभव मिळेल, तेवढे वर्ल्ड कपपूर्वी आमच्यासाठी चांगले होईल.'तसेच गिलने हे देखील मान्य केले की हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्या दुखापतीमुळे संघाच्या योजनांमध्ये थोडा अडथळा आला आहे. तो म्हणाला, 'वर्ल्ड कपपूर्वी त्यांच्यासारखे खेळाडू जास्तीत जास्त सामने खेळावेत असंच आम्हाला वाटते, जेणेकरून जेव्हा त्यांना संधी मिळेल, तेव्हा ते सज्ज असतील.'.IND vs ENG 1st ODI: भारत-इंग्लंड सामन्याची वेळ काय?... जाणून घ्या कधी, कुठे अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल फ्री LIVE मॅच....तसेच गिल म्हणाला, 'मला वाटत नाही की कोणत्या विभागात फार काळजीचे कारण आहे. गिलने विराट आणि रोहित संघाचा कणा असल्याचेही म्हटले. तो म्हणाला, 'विराट भाई आणि रोहित भाई भारतीय फलंदाजीचा गेल्या दशकापासून कणा राहिले आहेत. ते आमच्या संघाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांचा अनुभव आणि कौशल्य खूप महत्त्वाचे आहे.'भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना बर्मिंगहॅममध्ये १४ जुलैला होईल. त्यानंतर कार्डिफला १६ जुलैला दुसरा सामना होणार आहे. तसेच १९ जुलैला लॉर्ड्सवर तिसरा वनडे सामना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.