Nikhil Chaudhary: शुभमन गिलच्या जुन्या सहकाऱ्याची ऑस्ट्रेलिया संघात निवड; ६० वर्षात असे प्रथमच घडणार...

India-Born Nikhil Chaudhary Gets Australia Call-Up: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाने आपल्या आगामी बांगलादेशविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे या संघात भारतीय मूळच्या खेळाडूला स्थान देण्यात आले आहे. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या खेळाडूने भारतीय संघाचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिलचा माजी सहकारी राहिला आहे..दिल्लीमध्ये जन्मलेल्या निखिल चौधरीला पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अद्याप पदार्पण न केलेल्या या लेग-स्पिन अष्टपैलू खेळाडूला ट्रॅव्हिस हेडच्या अनुपस्थितीमुळे संघात स्थान देण्यात आले आहे. काही वैयक्तिक कारणांमुळे हेडने या मालिकेतून माघार घेतल्याने या ३० वर्षीय निखिलसाठी राष्ट्रीय संघाचे दरवाजे उघडले आहेत..RCB vs GT Fina IPL 2026: RCB vs GT आयपीएल 2026 फायनलमध्ये महामुकाबला; बंगळूर की गुजरातची? डबल बारी कोणाची?.ऑस्ट्रेलियाच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये होबार्ट हरिकेन्सकडून खेळणाऱ्या निखिल चौधरीने आपल्या धडाकेबाज कामगिरीच्या जोरावर निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता त्याच्यासमोर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्याची चांगली संधी आहे. विशेष म्हणजे, निखिलला पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळात ऑस्ट्रेलियन पुरुष क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मोजक्या भारतीय वंशाच्या खेळाडूंमध्ये सामील होईल. दिल्लीत जन्मलेल्या निखिलचा ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय संघापर्यंतचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी मानला जात आहे..निखिल हा इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळल्यानंतर सध्या बेल्जियममधील EUT20 स्पर्धेत जेबी ब्रुजकडून खेळत आहे. परंतु आता शुक्रवारी तो ढाका येथे ऑस्ट्रेलियन संघात सामील होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत जन्मलेला आणि सुरुवातीचे क्रिकेट भारतात खेळलेला निखिल चौधरी सध्या ऑस्ट्रेलियाच्या संघात चर्चेत आला आहे. सुरुवातीला त्याचा क्रिकेट प्रवास भारतातील वयोगट आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून झाला, पण नंतर तो ऑस्ट्रेलियाला गेला आणि तिथेच त्याने आपली ओळख निर्माण केली..निखिल हा लेग-स्पिन गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे. मधल्या फळीत फलंदाजीसाठी त्याची निवड होत असून, सध्या तो जोएल डेव्हिस आणि ॲरॉन हार्डी यांसारख्या खेळाडूंशी स्पर्धा करत आहे. हे दोघेही ऑस्ट्रेलियाच्या टी-२० संघात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.ऑस्ट्रेलियाचे निवडकर्ता टोनी डोडमाइड यांनी निखिलच्या निवडीबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निखिल गेल्या काही काळापासून राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. तो याआधी संघाच्या प्री-सीझन कॅम्पमध्येही सहभागी झाला होता आणि ट्रॅव्हिस हेडच्या जागी त्याची निवड करण्यात आली आहे..निवड समितीला त्याच्या BBL मधील कामगिरीने विशेषतः प्रभावित केले आहे. मागील हंगामातील त्याची कामगिरी लक्षवेधी ठरली, ज्यामुळे त्याला संघात स्थान मिळाले. डोडमाइड यांनी पुढे सांगितले की, बांगलादेश दौऱ्यात निखिलला महत्त्वाचा अनुभव मिळेल आणि येणाऱ्या टी-२० सामन्यांमध्ये तो ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण करू शकतो.निखिल चौधरीने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात पंजाबकडून १४ मर्यादित षटकांच्या सामन्यांपासून केली होती. त्या काळात तो हरभजन सिंग, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांसारख्या खेळाडूंसोबत ड्रेसिंग रूम शेअर करत होता. त्याने मुंबई इंडियन्ससोबतही सरावाचा अनुभव घेतला आहे..IPL 2026: 'मी १०० टक्के फलंदाज अन् १०० टक्के गोलंदाज...' असं म्हणणारा कोण आहे दिल्लीचा मॅच विनर माधव तिवारी?.नंतर कोविड काळात तो कुटुंबाला भेटण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेला आणि प्रवास निर्बंधांमुळे तिथेच अडकला. त्यानंतर त्याने ऑस्ट्रेलियातच क्रिकेटमध्ये आपले करिअर पुढे नेले. ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांच्यातील तीन सामन्यांची टी-२० मालिका चट्टोग्राममध्ये खेळवली जाणार आहे. या मालिकेत निखिल चौधरीला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.