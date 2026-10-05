Wide बॉलवर Six! क्रिकेटच्या इतिहासात असे विचित्र प्रथमच घडले; पाकिस्तानी गोलंदाजाने बाऊन्सर टाकला तो थेट सीमापार Video Viral

Six on a wide ball in cricket history Video : कॅनडा सुपर ६० लीगमध्ये एक विचित्र प्रकार पाहायला मिळाला. टोरोंटो सिक्सर्स विरुद्ध मिसिसायुगा मास्टर्स संघाविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानी वंशाच्या गोलंदाजाने टाकलेला वाईड चेंडू थेट सिक्स गेला... किरॉन पोलार्डला टाकलेला हा बाऊन्सर यष्टिरक्षकाच्या डोक्यावरून थेट बाऊंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊन पडला. क्रिकेटच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले असावे की वाईड चेंडूवर संघाला सहा अतिरिक्त धावा मिळाल्या..सिक्सर्स संघ प्रथम फलंदाजीला आला असताना ६० चेंडूंत त्यांनी ४ बाद १३० धावा उभ्या केल्या. टॉम कोल्हेल-कॅडमोर ( १) आणि निकोलस पूरन ( १९) हे स्वस्तात बाद झाले असले तरी इमाद वासीम ( २६) आणि कर्णधार पोलार्ड ( ४०) यांनी चांगला खेळ केला. अली खानने दोन विकेट्स घेताना मस्टर्सकडून चांगली लढत दिली. पोलार्डने १६ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ४० धावा कुटल्या....IND vs WI, Schedule: वनडे मालिका संपली, आता ५ सामन्यांची T20I मालिका होणार सुरू; संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.पोलार्डला बाद करण्यासाठी अमेरिकेचा गोलंदाज अली खान याच्याकडे शेवटचे षटक सोपवले गेले आणि त्याने पोलार्डला एक असा भन्नाट बाऊन्सर टाकला, की जो थेट सीमापार गेला. त्याचा हा बाऊन्सर पोलार्डही पाहत बसला आणि सध्या त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. आंद्रस गुसने ११ चेंडूंत १ चौकार व ४ षटकारांसह ३३ धावांची नाबाद खेळी केली. .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या मास्टर्सना ७ बाद १२१ धावाच करता आल्या. अॅलेक्स लीसने ११ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ३९, तर जॉर्ज मुन्सीने ११ चेंडूंत ३ चौकारांसह २३ धावांची खेळी करून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती. या दोघांना इमाद वासीमने बाद केले. त्यानंतर मधल्या फळीत फलंदाजांनी नांग्या टाकल्या, सैफ जैबने २० धावा करून संघाच्या आशा जीवंत ठेवल्या होत्या. पण, संघाला ९ धावांनी हार पत्करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.