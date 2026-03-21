IPL 2026 Marathi News: विराट कोहलीचा प्रतिस्पर्ध्यांना 'धडकी' भरवणारा Video; भाईचा विषयच हार्ड, षटकाराशिवाय नावच नाही

Virat Kohli aggressive batting in nets ahead of IPL video: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB ) आणि भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. १७ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर RCB ने मागील पर्वात आयपीएल जेतेपद पटकावले, पण त्यांच्या या उत्साहाला दुसऱ्याच दिवशी गालबोटही लागले. एम चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरीत ११ चाहत्यांना जीव गमवावा लागला. त्यामुळेच यंदाच्या पर्वात बंगळुरूच्या स्टेडियमवर सामने खेळवण्यापूर्वी बऱ्याच अटी व शर्थी ठेवल्या गेल्या आहेत. याच मैदानावर RCB पहिला सामना २८ मार्च रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळणार आहे. विराटने यासाठी जोरदार तयारी केली आहे..भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपद राखल्यानंतर आता RCB ला आयपीएल जेतेपद राखण्याचे स्वप्न पडू लागली आहेत. विराटने त्यादृष्टीने सरावालाही सुरूवात केली आहे आणि त्याची फटकेबाजी प्रतिस्पर्ध्यांना धडकी भरवणारी ठरत आहे. RCB ने त्यांच्या अधिकृत X हँडलवर विराटचा सराव सत्रातील व्हिडीओ पोस्ट केला आहे आणि तो प्रचंड व्हायरल झाला आहे..गेल्या मोसमात अहमदाबाद येथे झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सला (PBKS) हरवून बहुप्रतिक्षित ट्रॉफी जिंकल्यामुळे विराटवरील दडपण दूर झाले आहे. त्यामुळे आयपीएलमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आता अधिक मोकळेपणाने आणि निर्भयपणे खेळताना दिसेल. विराटच्या नावावर सध्या आयपीएलमध्ये २६७ सामन्यांत ८ शतकं व ६३ अर्धशतकांसह ८६६१ धावा आहेत. आयपीएलमध्ये ९००० धावांचा पल्ला गाठणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा विक्रम तो या पर्वात पूर्ण करू शकतो..विराटने RCB साठी आयपीएल आणि चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२०त अशा एकूण २८२ सामन्यांत ९०८५ धावा केल्या आहेत. एकाच आयपीएल संघाकडून सर्व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १० हजार धावांचा विक्रमही त्याला खुणावतोय, असा पराक्रम करणारा तो पहिला फलंदाज ठरेल. त्याने एकूण ४१४ ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १३५४३ धावा करताना ९ शतकं व १०५ अर्धशतकं झळकावली आहेत. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १४ हजाराहून अधिक धावा करणाऱ्या ख्रिस गेल ( १४५६२), किरॉन पोलार्ड ( १४४८२), अॅलेक्स हेल्स ( १४४४९) आणि डेव्हिड वॉर्नर ( १४०२८ ) यांच्या पंक्तित बसण्याची विराटला संधी आहे..विराटने मागील पर्वात १५ सामन्यांत ५४.७५ च्या सरासरीने व १४४.७१ च्या स्ट्राईक रेटने ६५७ धावा केल्या आहेत. त्यात ८ अर्धशतकं आहेत.