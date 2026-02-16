Cricket

SL vs AUS, T20 WC: आराsssssरा खतरनाक! ग्लेन मॅक्सवेलचा रिव्हर्स स्विप अन् पथूम निसंकाचा चपळ झेल; सर्वोत्कृष्ट कॅच Video

Pathum Nissanka greatest catch T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कपमध्ये श्रीलंका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यात एक असा क्षण पाहायला मिळाला, जो स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट झेलांपैकी एक मानला जाईल.
Pathum Nissanka flies to his left to complete a sensational catch

Pathum Nissanka flies to his left to complete a sensational catch

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup Sri Lanka vs Australia Marathi Cricket News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सर्वोत्तम कॅचच्या शर्यतीत आता पथूम निसंकाही ( Pathum Nissanka ) आला आहे. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातल्या लढतीत निसंकाने सर्वोत्तम कॅच टिपताना ग्लेन मॅक्सवेलला माघारी जाण्यास भाग पाडले. ऑस्ट्रेलियाला चांगल्या सुरूवातीनंतर मात्र मोठी धावसंख्या गाठता आली नाही.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
australia cricket team
Cricket Viral Video
Sri Lanka Cricket
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Glenn Maxwell
Sri Lanka cricket news

Related Stories

No stories found.