SL vs AUS, T20 WC: आराsssssरा खतरनाक! ग्लेन मॅक्सवेलचा रिव्हर्स स्विप अन् पथूम निसंकाचा चपळ झेल; सर्वोत्कृष्ट कॅच Video

T20 World Cup Sri Lanka vs Australia Marathi Cricket News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सर्वोत्तम कॅचच्या शर्यतीत आता पथूम निसंकाही ( Pathum Nissanka ) आला आहे. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातल्या लढतीत निसंकाने सर्वोत्तम कॅच टिपताना ग्लेन मॅक्सवेलला माघारी जाण्यास भाग पाडले. ऑस्ट्रेलियाला चांगल्या सुरूवातीनंतर मात्र मोठी धावसंख्या गाठता आली नाही. .मिचेल मार्शच्या वापसीने ऑस्ट्रेलिया बळ मिळालेले पाहायला मिळाले. झिम्बाब्वेकडून पराभूत झाल्यामुळे त्यांच्यावर 'करो वा मरो' ची टांगती तलवार लटकली आहे. पण, यजमान श्रीलंकेविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात त्यांना मिचेल मार्श व ट्रॅव्हिस हेड यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली. हेडने २९ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांनी ५६ धावांची खेळी करताना मार्शसोबत पहिल्या विकेटसाठी १०४ धावा जोडल्या. दुशान हेमांथाने ही जोडी तोडली. मार्श-हेडने सेट केलेली गती कायम राखण्याच्या प्रयत्नात कॅमेरून ग्रीन ( ३) दुनिथ वेलालागेच्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला. ऑस्ट्रेलियाने सहा धावांच्या फरकाने दोन फलंदाज गमावले..ENG vs ITA, T20 WC : इंग्लंडचा Super 8s मध्ये प्रवेश! इटलीने 'इंग्रंजां'ना शेवटपर्यंत झुंजवले, फुटबॉलच्या देशाने जिंकली मनं... .हेमांथाने पुढील षटकात मार्शला पायचीत पकडले अन् स्टेडियमवर एकच जल्लोष झाला. मार्श २७ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ५४ धावांवर बाद झाला. पुढच्याच चेंडूवर जॉश इंग्लिसला यष्टिचीत करण्याची संधी यष्टिरक्षक कुसल मेंडिसने गमावली. श्रीलंकेच्या फिरकीपटूंनी ऑस्ट्रेलियाला बॅकफूटवर फेकले. टीम डेव्हिडही ( ६) मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात कमिंदू मेंडिसला विकेट देऊन परतला. ग्लेन मॅक्सवेल व जॉश इंग्लिस यांनी किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न केला..मॅक्सवेल पुन्हा एकदा कँडीवर वादळी खेळी करतोय असे दिसत होते, परंतु १७व्या षटकात हेमंथाच्या चेंडूवर त्याने मारलेला रिव्हर्स स्विप ऑस्ट्रेलियाला धक्का देणारा ठरला. पथून निसंकाने हवेत झेपावत अविश्वसनीय झेल टिपून मॅक्सवेलला माघारी पाठवले. मॅक्सवेल १५ चेंडूंत १ चौकार व १ षटकारासह २२ धावा केल्या. .सलामीवीरांनी १०४ धावांची सलामी दिल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा डाव गडगडला. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि ऑस्ट्रेलियाला १८१ धावांवर रोखले. दुशान हेमंथाने तीन विकेट्स घेतल्या. ८१ धावांत ऑस्ट्रेलियाने १० विकेट्स गमावल्या.