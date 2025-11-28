Cricket

Prithvi Shaw : ११ चेंडूंत ५४ धावा! पृथ्वी शॉच्या आक्रमक फलंदाजीने मैदान गाजवले, अर्शीनची मिळाली साथ; महाराष्ट्राची विजयाच्या दिशेने कूच

SMAT 2025 Maharashtra vs Hyderabad Live: SMAT 2025 स्पर्धेत महाराष्ट्र विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात पृथ्वी शॉने तुफानी फलंदाजी करत मैदानावर धडाकेबाज अर्धशतक झळकावले. शॉची आक्रमक खेळी पाहून प्रेक्षकही जल्लोषात न्हाऊन निघाले.
Prithvi Shaw celebrates his explosive 66 as Arshin Kulkarni joins with a crucial fifty for Maharashtra in the SMAT 2025 match vs Hyderabad

Swadesh Ghanekar
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY ELITE T20 Match : महाराष्ट्राच्या संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत पहिल्या विजयाची चव चाखण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. हैदराबादविरुद्धच्या लढतीत महाराष्ट्राने दणदणीत विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) आणि अर्शीन कुलकर्णी ( Arshin Kulkarni) यांच्या आक्रमक फलंदाजीने मैदान गाजवले.

