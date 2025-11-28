Prithvi Shaw : ११ चेंडूंत ५४ धावा! पृथ्वी शॉच्या आक्रमक फलंदाजीने मैदान गाजवले, अर्शीनची मिळाली साथ; महाराष्ट्राची विजयाच्या दिशेने कूच

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY ELITE T20 Match : महाराष्ट्राच्या संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत पहिल्या विजयाची चव चाखण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. हैदराबादविरुद्धच्या लढतीत महाराष्ट्राने दणदणीत विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) आणि अर्शीन कुलकर्णी ( Arshin Kulkarni) यांच्या आक्रमक फलंदाजीने मैदान गाजवले..हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद १९१ धावा केल्या. त्यांचे सलामीवीर तन्मय अग्रवाल ( १२) व अमन राव ( ११) यांना फार चांगली कामगिरी करता आली नाही. पण, नंतर आलेल्या फलंदाजांनी महत्त्वाचे योगदान देत संघाला १९१ धावांपर्यंत पोहोचवले. कर्णधार सी व्ही मिलिंदने सातव्या क्रमांकावर येऊन सर्वाधिक ३५ धावा केल्या. बुद्धी राहुल (३१), तनय त्यागराजन ( ३२) आणि प्रग्नय रेड्डी ( २६) यांचा हातभार लागला. मोहम्मद अर्फाजने १३ चेंडूंत २३ धावा केल्या. महाराष्ट्राच्या जलाज सक्सेनाने २ विकेट्स घेतल्या. .भारतीय कसोटी संघात Ruturaj Gaikwadला मोठी जबाबदारी; गटांगळ्या खाणारा संघ मजबूत होणार, जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.महाराष्ट्राला SMAT च्या पहिल्या सामन्यात जम्मू काश्मीरकडून हार पत्करावी लागली होती. त्या सामन्यात महाराष्ट्राचा संपूर्ण संघ १३० धावांवर तंबूत परतला होता. पण, आज सलामीवीरांनी दमदार सुरूवात केली. पृथ्वी शॉ व अर्शीन कुलकर्णी यांनी आक्रमक सुरूवात केली. पृथ्वीने २३ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. महाराष्ट्राने १०.२ षटकांत १०० धावा फलकावर चढवल्या. .अर्शीननेही ३७ चेंडूंत ८ चौकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. पृथ्वीने ३६ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ६६ धावांची खेळी केली आणि ११७ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा अर्शीनच्या नाबाद ७८ धावा होत्या आणि महाराष्ट्राने १५ षटकांत १५१ धावा केल्या होत्या..Babar Azam : बाबरचा पुन्हा 'भोपळा'! नोंदवला आफ्रिदीला लाजवेल असा नकोसा विक्रम; पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर फजिती.पृथ्वीची कारकीर्द...पृथ्वी शॉने भारताकडून ५ कसोटी, ६ वन डे व १ ट्वेंटी-२० सामना खेळला आहे. कसोटीत त्याच्या नावावर १ शतक व दोन अर्धशतकं आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने ६३ सामन्यांत ४७.४१च्या सरासरीने ५०२६ घावा केल्या आहेत. त्यात १४ शतकं व २१ अर्धशतकांचा समावेश आहे. ६५ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ५५.७२च्या सारसरीने ३३९९ धावा करताना १० शतकं व १४ अर्धशतकं झळकावली आहेत. ११८ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १ शतक व २० अर्धशतकांसह २९७० धावा त्याच्या नावावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.