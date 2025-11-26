Cricket

SMAT 2025: 9 Fours, 7 sixes! अजिंक्य रहाणेचे वादळी अर्धशतक, सूर्याची फटकेबाजी; T20 सामन्यात संघाचा दणदणीत विजय

Ajinkya Rahane’s explosive fifty : सय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (SMAT 2025) मध्ये मुंबईने रेल्वे संघावर ७ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला आणि त्या विजयाचा नायक ठरला अजिंक्य रहाणेचा वादळी खेळ
Syed Mushtaq Ali Trophy Mumbai vs Railways match result

Swadesh Ghanekar
Syed Mushtaq Ali Trophy Mumbai vs Railways match result and scorecard : मुंबई संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेच्या पहिल्या लढतीत दणदणीत विजय मिळवला. रेल्वेविरुद्धचा हा सामना मुंबईने ७ विकेट्स राखून सहज जिंकला. अजिंक्य रहाणे आणि सूर्यकुमार यादव ही जोडी या सामन्यात चमकली. अजिंक्यने वादळी अर्धशतकीय खेळी करताना इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी फ्रँचायझीला आपली ताकद दाखवली.

