SMAT 2025: 9 Fours, 7 sixes! अजिंक्य रहाणेचे वादळी अर्धशतक, सूर्याची फटकेबाजी; T20 सामन्यात संघाचा दणदणीत विजय

Syed Mushtaq Ali Trophy Mumbai vs Railways match result and scorecard : मुंबई संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेच्या पहिल्या लढतीत दणदणीत विजय मिळवला. रेल्वेविरुद्धचा हा सामना मुंबईने ७ विकेट्स राखून सहज जिंकला. अजिंक्य रहाणे आणि सूर्यकुमार यादव ही जोडी या सामन्यात चमकली. अजिंक्यने वादळी अर्धशतकीय खेळी करताना इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी फ्रँचायझीला आपली ताकद दाखवली. .आयुष म्हात्रे आणि अजिंक्य रहाणे ही जोडी सलामीला आली आणि दोघांनी पहिल्या सहा षटकांत ६२ धावा चोपल्या. आयुष १५ चेंडूंत १ चौकार व २ षटकारासह १८ धावा करून माघारी परतला. पण, अजिंक्य सुरेख फटकेबाजी करत राहिला आणि त्याला सूर्यकुमार यादवची साथ मिळाली. या दोघांनी ३० चेंडूंत ५१ धावा जोडल्या..Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकर ओपनिंगला आला... १२७च्या स्ट्राईक रेटने चोपल्या धावा; पण अभिनव तेजराणाची हवा... .अजिंक्य ३३ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ६२ धावांवर हिटविकेट झाला. सूर्यकुमारनेही ३० चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकार लगावताना ४७ धावा केल्या. हार्दिक तामोरेने १६ चेंडूंत नाबाद २३ धावांची खेळी करून मुंबईला १५.५ षटकांत ३ बाद १५९ धावा करून विजय मिळवून दिला. रेल्वेच्या आर शर्माने दोन विकेट्स घेतल्या..तत्पूर्वी, रेल्वेने २० षटकांत ५ बाद १५८ धावा केल्या. मोहम्मद सैफने ३७ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ४८ धावांची खेळी केली. आशुतोष शर्माने ३० चेंडूंत ६१ धावा केल्या. त्यात ७ चौकार व ३ षटकारांचा समावेश होता. रवी सिंगने २६ धावांचे योगदान दिले..SMAT 2025 : १२ चौकार, १० षटकार! MS Dhoni च्या भीडूने ३१ चेंडूत झळकावले शतक, नोंदवला भारी विक्रम; संजू सॅमसनचे टेंशन वाढले.दरम्यान, जम्मू काश्मीर संघाने ५ विकेट्स राखून महाराष्ट्राचा पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना महाराष्ट्राचा संपूर्ण संघ १३० धावांवर तंबूत परतला. पृथ्वी शॉ ( ५), ऋतुराज गायकवाड ( ६) व राहुल त्रिपाठी ( ५) हे अपयशी ठरले. जम्मूने १८.४ षटकांत ५ बाद १३४ धावा करून विजय निश्चित केला.