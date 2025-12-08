SMAT 2025 : संधीचं सोनं करणं...! जितेश शर्माच्या जागी संघात जागा मिळाली, पठ्ठ्यानं पहिल्याच ट्वेंटी-२०त वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला

Amit Passi T20 debut world record score SMAT Services vs Baroda match : नशीब कधी कोणाचा दरवाजावर टक टक करेल हे सांगता येत नाही. राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत बडोदा संघाची साथ जितेश शर्माला ( Jitesh Sharma) सोडावी लागली... त्यामुळे अमित पासी या २६ वर्षीय यष्टिरक्षक-फलंदाजाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानेही संधीचं सोनं करताना पदार्पणाच्या ट्वेंटी-२० सामन्यात वादळी शतकासह विश्वविक्रमाची बरोबरी केली. ट्वेंटी-२० पदार्पणात शतक झळकावणारा तो तिसरा भारतीय फलंदाज ठरला..बडोदा विरुद्ध सर्व्हिसेस असा सामना हैदराबादच्या जिमखाना ग्राऊंडवर सुरू आहे आणि बडोदा संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद २२० धावांचा डोंगर उभा केला. शाश्वत रावत आणि अमित पासी ही जोडी सलामीला आली, परंतु फक्त ३८ धावांची भागीदारी करू शकली. रावत १४ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर एन राथ्वा ( १२), शिवालिक शर्मा ( १६) व कर्णधार विष्णु सोळंकी ( २५) यांना मोठी खेळी करता आली नाही..IND vs SA T20I : भारत- द. आफ्रिका ट्वेंटी-२० मालिकेची उत्सुकता! जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक, संघ अन् महत्त्वाचे कुठे पाहाल 'फ्री' थेट प्रक्षेपण.पण, याही परिस्थितीत अमित पासी मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला. त्याने शिवालिकसह तिसऱ्या विकेटसाठी ३१ चेंडूंत ५० आणि सोळंकीसह चौथ्या विकेटसाठी ३३ चेंडूंत ७५ धावा जोडल्या. एकिकडे बडोद्याचे फलंदाजं नांगी टाकत असताना अमितने चौफेर फटकेबाजी केली. त्याने १० चौकार व ९ उत्तुंग षटकार खेचून ५५ चेंडूंत ११४ धावांची विक्रमी खेळी केली. भानू पनियाने १५ चेंडूंत नाबाद २८ धावा केल्या..जितेश शर्माच्या जागी संधी मिळालेल्या अमितने ११४ धावांची खेळी करून ट्वेंटी-२०त पदार्पणात सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली. एस स्टॅलियन्सच्या बिलाल आसिफने २०१५ मध्ये फॅलकॉन्सविरुद्ध पदार्पणात ११४ धावा केल्या होत्या. ट्वेंटी-२० पदार्पणात शतक झळकावणारा हा तिसरा भारतीय ठरला..IND vs SA 1st T20I: शुभमन गिल IN, संजू सॅमसन OUT! अर्शदीप सिंगला नाही जागा, पहिल्या सामन्यासाठी अशी असेल Playing XI .Most runs in debut match in T20sअमित पासी- ११४ धावा ( बडोदा वि. सर्व्हिसेस, २०२५)बिलाल आसिफ - ११४ धावा ( स्टॅलियन्स वि. फॅलकॉन्स, २०१५)मोईन खान - ११२ धावा ( के डॉल्फिन्स वि. लाहोर लायन्स, २००५)मॅथ्यू स्पूर्स - नाबाद १०८ धावा ( कॅनडा वि. फिलिपाईन्स, २०२२)शिवम भांब्री - १०६ धावा ( चंडीगढ वि. हिमाचल, २०१९)अक्षथ रेड्डी - नाबाद १०५ धावा ( हैदराबाद वि. मुंबई, २०१०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.