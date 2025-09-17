Smriti Mandhana चे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घोंगावलं वादळ! शतक ठोकत केला मोठा पराक्रम; हरमनप्रीत-मिताली राहिल्यात खूप मागे

स्मृती मानधनाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात शतक ठोकून भारताला दमदार सुरुवात दिली. तिच्या शतकामुळे ती महिला वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये टॉप-३ मध्ये आली आहे. तिच्या या कामगिरीमुळे भारताच्या आगामी वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीला बळकटी मिळाली आहे..भारतीय महिला संघ बुधवारी (१७ सप्टेंबर) ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध दुसरा वनडे सामना सुरू होता. मुल्लनपूरला होत असलेला हा सामना भारताच्या स्मृती मानधनाने गाजवला आहे. नुकतीच जागतिक वनडे क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आलेल्या स्मृती मानधनाने या सामन्यात शतकी खेळी करत तिचा दर्जा दाखवून दिला आहे. आगामी वनडे वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने स्मृती मानधनाचे हे शतक भारतासाठी सुखावणारे आहे..या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हेलीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधना सलामीला फलंदाजीला उतरल्या. दोघींनीही पॉवरप्लेमध्ये दमदार फलंदाजी केली होती. त्यांनी गेल्या सामन्याप्रमाणेच या सामन्यातही भारताला चांगली सुरुवात मिळवून दिली. दोघींनी सलामीला ७० धावांची भागीदारी केली. पण प्रतिकाला १२ व्या षटकात ऍश्ले गार्डनरने जॉर्जिया वेरहॅमच्या हातून झेलबाद केले. प्रतिकाने ३२ चेंडूत २५ धावांची खेळी केली, ज्यात तिने ४ चौकार मारले..दरम्याननंतर स्मृतीला हर्लिन देओलची साथ मिळाली. हर्लिन एका बाजूने अत्यंत संयमी खेळ करत असताना दुसऱ्या बाजूने मात्र स्मृतीने आक्रमक खेळ केला. मानधनाने ४५ चेंडूत तिचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्यानंतर १८ व्या षटकात स्मृतीने दोन चौकार आणि एक षटकारासह आक्रमण केले. दरम्यान, त्यानंतर १९ व्या षटकात धावांसाठी पळताना गोंधळ झाला. त्यामुळे हर्लिनला २४ चेंडूत १० धावांवर असताना विकेट गमवावी लागली. त्यामुळे स्मृतीला साथ देण्यासाठी कर्णधार हरमनप्रीत कौर मैदानात आली. तिने मानधनाला चांगली साथ दिली. पण ती फार काळ टिकू शकली नाही. हरमनप्रीत कौरला २६ व्या षटकात ऍश्ले गार्डनरने १७ धावांवर ऍनाबेल सदरलँडच्या हातून झेलबाद केले. तरी दुसऱ्या बाजूने स्मृती दमदार खेळ करत होती. तिने मोठे फटकेही मारले होते. .अखेर तिने दीप्ती शर्मासोबत फलंदाजी करत असताना ७७ चेंडूत तिचे शतक पूर्ण केले. तिचे हे दुसरे सर्वात जलद शतक आहे, तसेच भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासातीलही वनडेतील दुसरे सर्वात जलद शतक आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर पण मानधना असून तिने याचवर्षी राजकोटला आयर्लंडविरुद्ध वनडेत ७० चेंडूत शतक केलं होतं.महिला वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारे भारतीय७० चेंडू - स्मृती मानधना (विरुद्ध आयर्लंड, राजरोट, २०२५)७७ चेंडू - स्मृती मानधना (विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मुल्लनपूर, २०२५)८२ चेंडू - हरमनप्रीत कौर (विरुद्ध इंग्लंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, २०२५)८७ चेंडू - हरमनप्रीत कौर (विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, बंगळुरू, २०२४८९ चेंडू - जेमिमाह रोड्रिग्स (विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलंबो, २०२५).स्मृतीचे १२ वे शतकस्मृतीचे हे १२ वे शतक आहे. त्यामुळे आता स्मृती महिला वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये टॉप-३ मध्ये आली आहे. तिने या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असेलल्या इंग्लंडच्या तास्मिन ब्युमाँटची बरोबरी केली आहे. ब्युमाँटनेही १२ वनडे शतके केली आहेत. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर १५ शतकांसह ऑस्ट्रेलियाची माजी कर्णधार मेग लॅनिंग आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडची सुझी बेट्स १३ शतकांसह आहे.दरम्यान आता या महिन्याच्या अखेरीस वनडे वर्ल्ड कप सुरू होणार असल्याने मानधनाची नजर बेट्स आणि लॅनिंग यांचा विक्रम मोडण्यावरही असेल. तथापि मानधना भारताची सर्वाधिक वनडे शतके करणारी महिला क्रिकेटपटू आहे. तिच्यापाठोपाठ हरमनप्रीत कौर आणि मिताली राज आहेत. हरमनप्रीत आणि मिताली या दोघींनीही प्रत्येकी ७ शतके वनडेत केली आहेत..➤FAQs१. स्मृती मानधनाने दुसऱ्या वनडेत किती धावा केल्या?➤ स्मृती मानधनाने शतकी खेळी करून भारताला दमदार सुरुवात दिली.(How many runs did Smriti Mandhana score in the 2nd ODI?)२. स्मृती मानधनाचे हे कितवे वनडे शतक होते?➤ हे तिच्या वनडे कारकिर्दीतील १२ वे शतक आहे.(Which number century was this for Mandhana?)३. महिला वनडे शतकांच्या यादीत स्मृती कुठे आहे?➤ ती टॉप-३ मध्ये असून तास्मिन ब्युमाँटच्या बरोबरीने तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.(Where does Mandhana rank in ODI centuries list?)४. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर कोण आहे?➤ ऑस्ट्रेलियाची माजी कर्णधार मेग लॅनिंग (१५ शतके).(Who is No.1 in the list?)५. दुसऱ्या क्रमांकावर कोण आहे?➤ न्यूझीलंडची सुझी बेट्स (१३ शतके).(Who is at second place?)६. भारतासाठी सर्वाधिक शतके करणारी महिला कोण आहे?➤ स्मृती मानधना भारताची सर्वाधिक शतके करणारी महिला क्रिकेटपटू आहे.(Who has scored the most ODI centuries for India?)७. हरमनप्रीत कौर आणि मिताली राजने किती शतके केली आहेत?➤ दोघींनी प्रत्येकी ७ वनडे शतके केली आहेत.(How many centuries have Harmanpreet Kaur and Mithali Raj scored?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.