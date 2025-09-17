Cricket

Smriti Mandhana चे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घोंगावलं वादळ! शतक ठोकत केला मोठा पराक्रम; हरमनप्रीत-मिताली राहिल्यात खूप मागे

Smriti Mandhana Century against Australia: भारतीय आणि ऑस्ट्रेलया महिला संघात मुल्लनपूरला दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. या सामन्यात स्मृती मानधनाने मैदान गाजवतावा वादळी शतकी खेळी केली आहे.
Summary

  • स्मृती मानधनाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात शतक ठोकून भारताला दमदार सुरुवात दिली.

  • तिच्या शतकामुळे ती महिला वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये टॉप-३ मध्ये आली आहे.

  • तिच्या या कामगिरीमुळे भारताच्या आगामी वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीला बळकटी मिळाली आहे.

