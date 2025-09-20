INDW vs AUSW : ७८१ धावांचा पाऊस! पण, स्मृती मानधनाचे विक्रमी शतक वाया; ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या वन डेसह जिंकली मालिका

India Women vs Australia Women 3rd ODI Marathi News: स्मृती मानधनाच्या ( Smriti Mandhana) विक्रमी शतकानंतरही भारतीय संघाला तिसऱ्या व निर्णायक वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने उभ्या केलेल्या ४१२ धावांचा पाठलाग करताना स्मृतीने वन डे क्रिकेटमधील वेगवान शतक ( भारतीय) झळकावले. पण, स्मृतीच्या विकेटनंतर टीम इंडियाचा डाव कोसळला. .फलंदाजांनी आज चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. प्रथम फलंदाजीला आलेल्या ऑस्ट्रेलियासाठी एलिसा हिलीने १८ चेंडूंत ३० धावा चोपून आक्रमक सुरुवात केली. त्यानंतर जॉर्जिया व्हॉली ( ८१) व एलिसा पेरी ( ६८) यांनी अर्धशतकीय खेळी केली. बेथ मूनी मैदानावर उभी राहिली आणि तिने आक्रमक खेळ करताना ७५ चेंडूंत १३८ धावा कुटल्या. त्यात २३ चौकार व १ षटकाराचा समावेश होता. अॅश्लेघ गार्डनरने ३९ धावांचे योगदान दिले..Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला.ऑस्ट्रेलियाचा संघ ५ बाद ३७८ धावांवरून ४१२ धावांवर गडगडला. या विकेट पडल्या नसत्या, तर ऑस्ट्रेलियाने आणखी अधिकच्या धावा फलकावर चढवल्या असत्या. ४१२ धावा उभ्या केल्यानंतर भारतीय खेळाडू शरणागती पत्करतील असा समज ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना झाला होता. प्रतिका रावल ( १०) व हर्लिन देओल ( ११) या झटपट बाद झाल्या. .स्मृती मानधना व हरमनप्रीत कौर यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ६९ चेंडूंत १२१ धावांची भागीदारी करून भारताला विजयाच्या मार्गावर ठेवले होते. स्मृती ६३ चेंडूंवर १७ चौकार व ५ षटकारांसह १२५ धावांची खेळी करून माघारी परतली आणि त्यानंतर भारताच्या पटापट विकेट पडल्या. हरमनप्रीतही ३५ चेंडूंत ८ चौकारांसह ५२ धावा करून बाद झाली. .INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाने झळकावले वेगवान शतक, ऑस्ट्रेलियाच्या ४०० पार धावांसमोर जिद्दीने उभी राहिली; १४ चौकार, ४ षटकारांची आतषबाजी.दीप्ती शर्मा चांगली फटकेबाजी करत होती, परंतु तिला साथ द्यायला कोण उभीच राहिली नाही. आठव्या विकेटसाठी तिला स्नेह राणाने साथ देताना अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. दीप्ती ५८ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ७२ धावांवर झेलबाद झाली आणि भारताच्या विजयाच्या आशाही संपल्यात जमा झाल्या. स्नेह राणाच्या खेळीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते, परंतु ती ४० चेंडूंत ३५ धावांवर यष्टीचीत झाली. भारतीय संघ ३६९ धावांवर तंबूत परतला आणि ऑस्ट्रेलियाने ४३ धावांनी हा सामना जिंकला. या सामन्यात दोन्ही संघाच्या मिळून ७८१ धावा झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.