Cricket

INDW vs AUSW : ७८१ धावांचा पाऊस! पण, स्मृती मानधनाचे विक्रमी शतक वाया; ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या वन डेसह जिंकली मालिका

India Women Vs Australia Women Live: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात धावांचा पाऊस पाहायला मिळाला... ऑस्ट्रेलियाच्या ४००+ धावांच्या उत्तरात भारताने ३५०+ हून अधिक धावा करून सामन्यातील उत्सुकता शिगेला पोहोचवली होती.
Smriti Mandhana Breaks Virat Kohli’s Record With Fastest ODI Hundred for India

Smriti Mandhana Breaks Virat Kohli’s Record With Fastest ODI Hundred for India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women vs Australia Women 3rd ODI Marathi News: स्मृती मानधनाच्या ( Smriti Mandhana) विक्रमी शतकानंतरही भारतीय संघाला तिसऱ्या व निर्णायक वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने उभ्या केलेल्या ४१२ धावांचा पाठलाग करताना स्मृतीने वन डे क्रिकेटमधील वेगवान शतक ( भारतीय) झळकावले. पण, स्मृतीच्या विकेटनंतर टीम इंडियाचा डाव कोसळला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
ind vs aus
ind vs aus matches
Womens Cricket Team
womens cricket
Womens Cricketer
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com