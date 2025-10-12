INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाचं पुन्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आक्रमण, शतक हुकलं, पण रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये विशाखापट्टमणला भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सामना होत आहे. या सामन्यात स्मृती मानधनाने आक्रमक ८० धावांची खेळी केली. स्मृती मानधनाने ही खेळी करताना ३ विश्वविक्रम केले. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१२ ऑक्टोबर) भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सामना विशाखापट्टणमला खेळवला जात आहे. या सामन्यात पुन्हा एकदा ऑस्ट्रेलियाला स्मृती मानधनाने दणका दिला आहे. तिचे शतक थोडक्यात हुकले. मात्र तिने तीन मोठे विश्वविक्रम केले आहे. तिने मागच्याच महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेत सलग दोन शतके ठोकली होती आणि आता वर्ल्ड कपमध्येही तिने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शानदार खेळ केला आहे. स्मृती मानधना या वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या तीन सामन्यात फार मोठी खेळी करू शकली नव्हती. पण रविवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मैदानात उतरताच तिने तिची प्रतिभा दाखवली. प्रतिका रावलसोबत सलामीला फलंदाजीला उतरल्यानंतर सुरुवातीला थोडा संयमी खेळ केल्यानंतर दोघींनीही आक्रमण करायला सुरुवात केली..INDW vs SAW: भारताची 'संकटमोचक' ऋचा घोषचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण नावावर झाले ३ मोठे विक्रम.दोन्ही बाजूंनी आक्रमण सुरू झाल्याने झटपट धावाही जमा होत होत्या. एका क्षणाला ऑस्ट्रेलियाची गोलंदाजी साधारण भासायला लागली होती. इतके शानदार शॉट्स मानधना आणि प्रतिकाने खेळले. पाहाता पाहाता दोघींनी शतकी भागीदारीही केली. या दरम्यान १८ व्या षटकात प्रतिकाचा झेलही एकदा सुटला. दरम्यान १९ व्या षटकात ४६ चेंडूतच मानधनाने तिचे अर्धशतक पूर्ण केले. तिने अर्धशतकानंतर आणखी आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. तिने २१ व्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारत वनडे कारकिर्दीतील ५००० धावा पूर्ण केल्या. मात्र, अखेर तिला २५ व्या षटकात सोफी मोलिनक्सने बाद केले. तिचा झेल फोबी लिचफिल्डने घेतला. मानधनाने ६६ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८० धावांची खेळी केली. .मानधनाचे तीन विश्वविक्रम मानधनाने या खेळीदरम्यान २०२५ वर्षात वनडेमध्ये १००० धावा पूर्ण केल्या. ती एका वर्षात वनडेत १००० धावा करणारी पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. यापूर्वी कोणालाही एका वर्षात १००० धावा महिला वनडेमध्ये करता आल्या नव्हत्या. महिला वनडेत एका वर्षात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम बेलिंडा क्लार्कच्या नावावर होता. तिने १९९७ मध्ये ९७० धावा केल्या होत्या. याशिवाय तिने डावांच्या आणि चेंडूंच्या तुलनेतही सर्वात जलद ५००० वनडे धावा करणारी भारतीय महिला खेळाडू ठरली. तिने ११२ डावात ५००० वनडे धावा केल्या, तर ५५६९ चेंडूंचा सामना करत या ५००० धावा पूर्ण केल्या..यापूर्वी महिला वनडेमध्ये सर्वात कमी डावात ५००० धावा करण्याचा विक्रम स्टिफानी टेलरच्या नावावर होता. तिने १२९ डावात ५००० धावा केल्या होत्या. तसेच सर्वात कमी चेंडूत ५००० धावा करण्याचा विक्रम सुझी बेट्सच्या नावावर होता, जिने ६१८२ चेंडूत ५००० वनडे धावा केल्या होत्या. पण आता या स्टिफानी आणि बेट्स या दोघींनाही मानधनाने मागे टाकले आहे.त्याबरोबरच मानधना मिताली राजनंतर ५००० वनडे धावा करणारी भारताची दुसरीच महिला क्रिकेटपटू आहे. मिताली राजने वनडेत सर्वाधिक ७८०५ धावा केल्या आहेत. मानधनाच्या आता ११२ डावात ५०२२ धावा झाल्या आहेत, ज्यात १३ शतके आणि ३३ अर्धशतकांचा समावेश आहे..INDW vs SAW: पोरीनं काय भारी कॅच घेतलाय! भारताच्या क्रांतीने पकडला वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम झेल; पाहा Video.महिला वनडेमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडू१०६२ धावा - स्मृती मानधना २०२५ (भारत)९७० धावा - बेलिंडा क्लार्क, १९९७ (बेलिंडा क्लार्क)८८२ धावा - लॉरा वोल्वार्ड्ट, २०२२ (दक्षिण आफ्रिका)८८० धावा - डेबी हॉकली, १९९७ (न्यूझीलंड)८५२ धावा - एमी सॅटर्थवेट, २०१६ (न्यूझीलंड)महिला वनडेमध्ये सर्वात जलद ५००० धावा (डावांच्या तुलनेत)११२ डाव - स्मृती मानधना (भारत)१२९ डाव - स्टिफानी टेलर (वेस्ट इंडिज)१३६ डाव - सुझी बेट्स (न्यूझीलंड)१४४ डाव - मिताली राज (भारत)महिला वनडेत सर्वाधिक धावा७८०५ धावा - मिताली राज (२३२ सामने)५९९२ धावा - शारलोट एडवर्ड्स (१९१ सामने)५८९६ धावा - सुझी बेट्स (१७४ सामने)५८७३ धावा - स्टिफानी टेलर (१७० सामने)५०२२ धावा - स्मृती मानधना (११२ सामने).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.