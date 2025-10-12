Cricket

INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाचं पुन्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आक्रमण, शतक हुकलं, पण रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड

Smriti Mandhana 3 Big World Records: महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये स्मृती मानधनाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आक्रमक अर्धशतक केले. यादरम्यान तिने तीन मोठे विश्वविक्रमही केले.
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये विशाखापट्टमणला भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सामना होत आहे.

  • या सामन्यात स्मृती मानधनाने आक्रमक ८० धावांची खेळी केली.

  • स्मृती मानधनाने ही खेळी करताना ३ विश्वविक्रम केले.

