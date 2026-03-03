Cricket

स्मृती मानधना जगात नंबर १! ODI Ranking मध्ये भारतीय बॅटरची झेप, चार वर्षांनी गोलंदाजीतील इक्लेस्टोनचं सिंहासन खालसा

ICC Rankings: Smriti Mandhana, Alana King World No. 1s: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ताज्या क्रमवारीत स्मृती मानधनाने फलंदाजीत अव्वल स्थान मिळवले आहे, तर गोलंदाजीत सोफी इक्लेस्टोनने जवळपास चार वर्षांनी अव्वल क्रमांक गमावला आहे.
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Smriti Mandhana Reclaims Top Spot in ODI Rankings : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने नुकतीच महिलांची वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या ताज्या क्रमवारीत मोठा उटलफेर झाला आहे. नुकताच ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने मायदेशात खेळताना भारतीय संघाला तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ३-० अशा फरकाने पराभूत केले होते.

यानंतर आता जाहीर झालेल्या वनडे क्रमवारीत (ODI Rankings) फलंदाजी आणि गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर अनुक्रमे स्मृती मानधना आणि ऍलना किंग (Smriti Mandhana & Alana King) यांनी हक्क सांगितला आहे.

<div class="paragraphs"><p>Smriti Mandhana</p></div>
IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
ICC Ranking
Deepti Sharma
cricket news today
ODI cricket

Related Stories

No stories found.