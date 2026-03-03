स्मृती मानधना जगात नंबर १! ODI Ranking मध्ये भारतीय बॅटरची झेप, चार वर्षांनी गोलंदाजीतील इक्लेस्टोनचं सिंहासन खालसा

Smriti Mandhana Reclaims Top Spot in ODI Rankings : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने नुकतीच महिलांची वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या ताज्या क्रमवारीत मोठा उटलफेर झाला आहे. नुकताच ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने मायदेशात खेळताना भारतीय संघाला तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ३-० अशा फरकाने पराभूत केले होते. यानंतर आता जाहीर झालेल्या वनडे क्रमवारीत (ODI Rankings) फलंदाजी आणि गोलंदाजी क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर अनुक्रमे स्मृती मानधना आणि ऍलना किंग (Smriti Mandhana & Alana King) यांनी हक्क सांगितला आहे. .IND vs AUS: टीम इंडियाने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला, पण शेवटच्या ODI मध्येही एलिसा हेली भारताला नडली अन् दीडशतक ठोकलं; पाहा Video.ऍलना किंगने भारताविरुद्ध मालिकेत सर्वाधिक ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. तिने शेवटच्या सामन्यात ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे आता तिने ७७५ रेटिंग पाँइंट्स मिळवत पहिल्यांदा गोलंदाजीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. तिने अव्वल क्रमांक मिळवल्याने तब्बल ४ वर्षांनी सोफी इक्लेस्टोनचे अव्वल क्रमांकावरील वर्चस्व संपले आहे.महिला वनडे गोलंदाजी क्रमवारीत सध्या पहिल्या १० खेळाडूंमध्ये किंगशिवाय ऍश्ले गार्डनर (३), ऍनाबेल सदरलँड (५), मेगन शट (७) आणि किम गार्थ (८) या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूही आहेत. याशिवाय पहल्या १० गोलंदाजामध्ये भारताची एकमेक गोलंदाज दिप्ती शर्मा आहे. ती देखील ५ स्थानांनी घसरून १० व्या क्रमांकावर आली आहे..दरम्यान, फलंदाजी क्रमवारीत मात्र भारताच्या स्मृती मानधनाने पुन्हा एकदा अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. तिने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५८, ३१, ० अशा खेळी केल्या, पण या खेळी तिला दक्षिण आफ्रिकेच्या लॉरा वूल्फार्टला मागे टाकून पुन्हा अव्वल क्रमांक मिळवण्यासाठी पुरेशा ठरल्या. पण वूल्फार्ट आता मार्च - एप्रिल दरम्यान न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेदरम्यान पुन्हा स्मृतीकडून हा अव्वल क्रमांक मिळवू शकते. याशिवाय ५३, ५४ आणि २५ अशा खेळी करणारी भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) पुन्हा एकदा पहिल्या १० खेळाडूंमध्ये आली असून तिने ९ वा क्रमांक मिळवला आहे. पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये स्मृती आणि हरमनप्रीत या दोघीच भारतीय आहेत. जेमिमाह रोड्रिग्स ३ स्थानांनी घसरून १२ व्या स्थानी पोहोचली आहे..ऑस्ट्रेलियाच्या बेथ मुनी, ऍश गार्डनर, फोबी लिचफिल्ड आणि एलिसा हेली या ऑस्ट्रेलियन खेळाडू पहिल्या १० मध्ये आहेत. बेथ मुनी तिसऱ्या क्रमांकावर पोहचली आहे. लिचफिल्डने ५ स्थानांची प्रगती करत ७ वे स्थान मिळवले आहे, तर ऍश्ले गार्डनर मात्र २ स्थानांची घरसली असून सध्या ६ व्या क्रमांकावर आहे. एलिसा हेली चौथ्या क्रमांकावर असून ती आता वनडेतून निवृत्त झाली आहे. हेलीने भारताविरुद्ध शेवटच्या वनडेत १५८ धावांची मोठी खेळी केली होती..IND vs AUS: निवृत्तीच्या वनडेत एलिसा हेलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, स्मृती मानधनाचा विक्रमही मोडला; ऑस्ट्रेलियाचा भारताला व्हाईटवॉश.अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत ऑस्ट्रेलियाची ऍश्ले गार्डनर अव्वल क्रमांकावर कायम आहे. तसेच वेस्ट इंडिजची हेली मॅथ्यूज दुसऱ्या क्रमांकावर, तर ऑस्ट्रेलियाची ऍनाबेल सदरलँड्स तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेची मारिझान काप चौथ्या क्रमांकावर घसरली, तर भारताची दीप्ती शर्मा ५ व्या क्रमांकवर घसरली आहे. या क्रमवारीतही ऍलना किंगने ४ स्थानांची प्रगती करत सातवे स्थान मिळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.