Smriti Mandhana Wedding: खरंच ही स्मृती मानधनाची लग्नपत्रिका आहे? सोशल मीडियावरील व्हायरल फोटोमुळे चर्चेला उधाण

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाच्या चर्चेला उधाण आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या लग्नपत्रिकेमुळे ही चर्चा अधिकच वाढली आहे. मात्र, ही पत्रिका खरी की खोटी याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती नाही..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने काही दिवसांपूर्वीच वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. या स्पर्धेदरम्यानच स्मृती मानधनाच्या लग्नाच्या चर्चेला सुरुवात झाली होती. स्मृती जवळपास पाच वर्षांपासून म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छलसोबत रिलेशनशीपमध्ये आहे. त्यामुळे ते लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा आहे. नोव्हेंबरमध्ये ते लग्न करू शकतात, अशीही चर्चा आहे..IND vs AUS Semi Final : हे, बरोबर नाय...! Smriti Mandhana अम्पायरवर नाराज झाली, ऑस्ट्रेलियाची चतुराई की भारताचं दुर्भाग्य?.यादरम्यान, सध्या एक लग्नपत्रिकेचा फोटो व्हायरल होत आहे. ही लग्नपत्रिकेवर स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच नाव वधू-वर म्हणून लिहिलेलं दिसत आहे. हा फोटो स्मृतीच्या अनेक फॅन अकाऊंटवरही शेअर झालेला आहे. त्यामुळे ही लग्नपत्रिका सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. मात्र ही खरी लग्नपत्रिका आहे की नाही, याबाबत काही युजर्सने प्रश्न उपस्थित केला आहे. काही युजर्सने म्हटले आहे की ही खोटी लग्नपत्रिका असून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून तयार केलेली आहे. या चर्चांना सध्या उधाण आले आहे..तथापि, स्मृती आणि पलाश यांनी मात्र अद्याप लग्न कधी आहे किंवा सध्या व्हायरल होत असलेल्या लग्नपत्रिकेबाबत कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळे व्हायरल होत असलेली पत्रिका नेमकी खरी की खोटी हे अद्याप समोर आलेलं नाही..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ऑक्टोबरमध्ये पलाशने एका कार्यक्रमावेळी स्मृती लवकरच इंदोरची सून होणार असल्याचे म्हटले होते. पलाश आणि त्याचे कुटुंबिय मध्यप्रदेशमधील इंदोरचे आहे. याशिवाय पलाशची मोठी बहिण पलक मुच्छल हिनेही ते लग्न करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र स्मृती आणि पलाश नेमकं कधी लग्न करणार आहेत, हे अद्याप तरी अधिकृतपणे कोणीही सांगितलेलं नाही..विश्वविजेत्या Smriti Mandhana च्या खांद्यावर होणाऱ्या नवऱ्यानं अभिमानाने टाकला भारताचा तिरंगा , पाहा तो गोड क्षण.स्मृतीला पाठिंबा देण्यासाठी पलाश स्टेडियममध्येपलाश अनेकदा स्मृतीला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित असल्याचे दिसले आहे. भारताने वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरही तो स्मृतीला आणि संघाला पाठिंबा देण्यासाठी नवी मुंबईच्या डीवाय स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. त्यावेळी भारताचा तिरंगा अभिमानाने स्मृतीच्या खांद्यावर टाकताना त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. गेल्यावर्षी स्मृतीच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने वूमन्स प्रीमियर लीग जिंकल्यावेळीही पलाश स्टेडियममध्ये उपस्थित होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.