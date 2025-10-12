Cricket

INDW vs AUSW: स्मृती मानधना - प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'हा' पराक्रम करणारी जगातील पहिली जोडी; ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला

Smriti Mandhana, Pratika Rawal Script History: महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दीडशे धावांची ऐतिहासिक भागीदारी केली. त्यांनी ही भागीदारी करताना अनेक विक्रम मोडले.
Smriti Mandhana - Pratika Rawal | India vs Australia | Women's World Cup 2025

Smriti Mandhana - Pratika Rawal | India vs Australia | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये १५५ धावांची भागीदारी केली.

  • त्यामुळे त्यांनी ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.

  • याशिवाय देखील त्यांनी अनेक विक्रमही केले.

Loading content, please wait...
smriti mandhana
women cricketer
Partnership
Women Cricket
India Women Cricket Team
Australia Women vs India Women
ODI cricket records
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com