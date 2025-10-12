INDW vs AUSW: स्मृती मानधना - प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'हा' पराक्रम करणारी जगातील पहिली जोडी; ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला

स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये १५५ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे त्यांनी ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला. याशिवाय देखील त्यांनी अनेक विक्रमही केले..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियासमोर ऐतिहासिक ३३१ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य ठेवण्यात भारतासाठी सर्वात मोठे योगादान राहिले ते स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल या सलामी जोडीचे. या दोघींनी दीडशतकी भागीदारी करत अनेक विक्रम मोडले आहेत. या सामन्यात भारतीय संघ ४८.५ षटकात ३३० धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून स्मृती मानधनाने ६६ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८० धावांची खेळी केली, तर प्रतिका रावलने ९६ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारांसह ७५ धावांची खेळी केली. या दोघींनंतर भारतीय फलंदाजांनी धावांची गती राखली, पण नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या पण तरी वनडे वर्ल्ड कपमधील आपली सर्वोच्च धावसंख्या उभारली..INDW vs AUSW: स्मृती मानधना-प्रतिका रावलचं वादळ घोंगावलं! भारताने ऐतिहासिक स्कोअर करत ऑस्ट्रेलियासमोर भलमोठं लक्ष्य उभारलं.५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडलादरम्यान, स्मृती आणि प्रतिका यांनी सलामीला १५५ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे त्यांची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सलामीला सर्वोच्च धावांची भागीदारी करणारी ही सलामी जोडी ठरली आहे. यापूर्वी कधीही महिला वनडेमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलामीला दीडशे धावांची भागीदारी झाली नव्हती. यापूर्वी महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलामीला सर्वोत्तम धावांची भागीदारी करण्याचा विक्रम इंग्लंडच्या डेरिथ थॉमस आणि एनिक बेकवेल यांनी सर्वात पहिल्या वर्ल्ड कपमध्ये म्हणजे १९७३ साली केला होता. पण आता त्यांचा हा ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम स्मृती आणि प्रतिका यांनी मोडला आहे..मायदेशात ६ व्यांदा शतकी भागीदारीस्मृती आणि प्रतिका यांनी महिला वनडेमध्ये भारतात खेळताना शतकी भागीदारी करण्याची ही सहावी वेळ होती. त्यामुळे महिला वनडेत मायदेशात सर्वाधिकवेळा शतकी भागीदारी करणाऱ्या जोड्यांमध्ये स्मृती आणि प्रतिका अव्वल क्रमांकावर आल्या आहेत. यापूर्वी हा विक्रम रेचल हाईन्स आणि मेग लॅनिंग यांच्या नावावर होता. त्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये ५ वेळा वनडेत शतकी भागीदारी केली आहे.२०२५ मध्ये तिसऱ्यांदा दीडशे धावांची भागीदारीस्मृती आणि प्रतिका यांनी २०२५ वर्षात तिसऱ्यांदा वनडेमध्ये दीडशे धावांची भागीदारी केली आहे. त्यामुळे एकाच वर्षात महिला वनडेमध्ये दीडशे धावांची भागादीरी करणारी त्यांची पहिलीच जोडी ठरली आहे. यापूर्वी कधीही महिला वनडेमध्ये एकाच वर्षात तीनवेळा एकाच जोडीने दीडशे धावांची भागीदारी केली नव्हती..ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चौथी सर्वोच्च धावांची भागीदारीस्मृती आणि प्रतिका यांनी केलेली १५५ धावांची भागीदारी ही महिला वनडेमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केलेली चौथ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावांची भागीदारी ठरली.महिला वनडेमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वोच्च धावांची भागीदारी१७० धावा - एमिली ड्रम - रेबेका रोल्स (लिंकोलन, २००२)१६८ धावा - सुझी बेट्स - एमी सटर्थवेट (सिडनी, २०१२)१५७ धावा - मिताली राज - पुनम राऊत (ब्रिस्टोल, २०१७)१५५ धावा - स्मृती मानधना - प्रतिका रावल (विशाखापट्टणम, २०२५).INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाचं पुन्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आक्रमण, शतक हुकलं, पण रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड.भारताचीही यशस्वी जोडीदरम्यान, भारतासाठी महिला वनडेमध्ये शतकी भागीदारी करण्याची ही प्रतिका आणि स्मृती यांची सहावी वेळ होती. त्यामुळे सर्वाधिवेळा महिला वनडेत भारतासाठी शतकी भागीदारी करणाऱ्या जोड्यांमध्ये आता स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांची दुसऱ्या क्रमांकाची जोडी ठरली आहे. या विक्रमाच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर मिताली राज आणि पुनम राऊत आहेत. या दोघींनी ७ वेळा शतकी भागीदारी भारतासाठी महिला वनडेत केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.