INDW vs AUSW: स्मृती मानधना-प्रतिका रावलचं वादळ घोंगावलं! भारताने ऐतिहासिक स्कोअर करत ऑस्ट्रेलियासमोर भलमोठं लक्ष्य उभारलं

महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियासमोर ऐतिहासिक धावसंख्या उभारली आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी भलंमोठं आव्हान असणार आहे. या सामन्यात स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी आक्रमक अर्धशतकं केली.
Smriti Mandhana - Pratika Rawal | India vs Australia | Women's World Cup 2025

Pranali Kodre
Updated on

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघांमध्ये रविवारी (१२ ऑक्टोबर) विशाखापट्टणमला महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत सामना होत आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने त्यांची वर्ल्ड कपमधील सर्वात मोठी धावसंख्या उभारली आहे. त्यामुळे भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर ३३१ धावांचे भलेमोठे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे आता विजय मिळवायचा असेल, तर ऑस्ट्रेलियाला हा धावांचा डोंगर पार करावा लागणार आहे. स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी आक्रमक अर्धशतके केली.

(बातमी अपडेट होत आहे)

