Smriti Mandhana Record: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांच्यानंतर T20I मध्ये पराक्रम करणारी तिसरी भारतीय

Smriti Mandhana record after Rohit Sharma and Virat Kohli: भारतीय महिला क्रिकेटमधील आघाडीची फलंदाज स्मृती मानधनाने ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत नवा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. याआधी हा मान केवळ विराट कोहली आणि रोहित शर्मालाच मिळाला होता.
esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Smriti Mandhana historic achievement in T20 cricket: वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळातून बाहेर पडत स्मृती मानधनाने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप विजयानंतरच्या पहिल्याच ट्वेंटी-२० मालिकेत श्रीलंकेवर पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला. भारताने ८ विकेट्स राखून सामना जिंकताना मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात जेमिमा रॉड्रीग्ज अर्धशतकी खेळीने चमकली असली तरी चर्चा स्मृतीच्या विक्रमाचीच राहिली. विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त असा पराक्रम करणारी स्मृती तिसरी भारतीय आहे.

