Smriti Mandhana Record: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांच्यानंतर T20I मध्ये पराक्रम करणारी तिसरी भारतीय

Smriti Mandhana historic achievement in T20 cricket: वैयक्तिक आयुष्यात आलेल्या वादळातून बाहेर पडत स्मृती मानधनाने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप विजयानंतरच्या पहिल्याच ट्वेंटी-२० मालिकेत श्रीलंकेवर पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला. भारताने ८ विकेट्स राखून सामना जिंकताना मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात जेमिमा रॉड्रीग्ज अर्धशतकी खेळीने चमकली असली तरी चर्चा स्मृतीच्या विक्रमाचीच राहिली. विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त असा पराक्रम करणारी स्मृती तिसरी भारतीय आहे..विशाखापट्टणम येथे झालेल्या पहिल्या ट्वेंटी-२०त श्रीलंकेला ६ बाद १२१ धावा करता आल्या. विश्मी गुनारत्नेने सर्वाधिक ३९ धावा केल्या. भारताने १४.४ षटकांत २ बाद १२२ धावा करून सहज विजय मिळवला. जेमिमाने ४४ चेंडूंत १० चौकारांसह ६९ धावांची नाबाद खेळी केली. स्मृतीने २५ धावांची खेळी केली आणि तिच्या नावावर मोठा विक्रम नोंदवला गेला. स्मृतीने या खेळीसह आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ४००० धावांचा टप्पा पार केला. असा पराक्रम करणारी ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू आहे..INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय.न्यूझीलंडच्या सुझी बॅट्सच्या नावावर ४७१६ धावा आहेत. तिच्यानंतर स्मृतीचा क्रमांक येतो. पण, स्मृतीने सर्वात कमी चेंडूंत म्हणजेच ३२२७ चेंडूंत हा टप्पा ओलांडला, जिथे बॅट्सने ३६७५ चेंडू खेळले होते. महिला क्रिकेटपटूंमध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( ३६५४ ) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंकेची चमारी अटापट्टू ( ३४७३) व न्यूझींलडची सोफी डिव्हाइन ( ३४३१) अनुक्रम चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ४००० धावा करणाऱ्या भारतीयांमध्ये स्मृतीने तिसरे स्थान पटकावले आहे. रोहित शर्मा ४२३१ धावांसह अव्वल क्रमांकावर आहे. त्यामागे विराट कोहली ४१८८ धावांसह दुसरा आहे. स्मृतीने या क्लबमध्ये एन्ट्री घेतली आहे. स्मृतीने १५४ सामन्यांत १ शतक व ३१ अर्धशतकांसह ४००७ धावा केल्या नाही. वन डे क्रिकेटमध्ये तिच्या नावावर ११७ सामन्यांत ५३२२ धावा केल्या आहेत. तिच्या नावावर १४ शतकं व ३४ अर्धशतकं आहेत..